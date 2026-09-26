Detran-RS libera pagamento de multas, taxas e IPVA com cartão de crédito

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) passou a disponibilizar, a partir desta terça-feira (22), o pagamento de multas vencidas, taxas veiculares e débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por meio de cartão de crédito.

A nova modalidade também permite que os valores sejam parcelados em até 12 vezes. Nesse caso, haverá cobrança de juros de mercado, definidos pela empresa responsável pela operação do pagamento. A funcionalidade foi disponibilizada por meio da integração entre a Central de Serviços do Detran-RS e a plataforma de pagamentos do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Para realizar o pagamento, o usuário deverá acessar a Central de Serviços, selecionar o débito que deseja quitar e escolher a opção de pagamento com cartão de crédito. Na etapa seguinte, o valor devido já será apresentado na tela, sendo necessário informar os dados do cartão e selecionar a quantidade de parcelas.

A possibilidade de parcelamento busca oferecer uma alternativa para os proprietários de veículos que possuem débitos junto ao órgão. O número de parcelas pode chegar a 12 vezes, conforme as condições apresentadas no momento da operação.

Segundo o Detran-RS, em breve também deverá ser disponibilizada a opção de quitar, por cartão de crédito, infrações que ainda não tenham vencido.

Segurança no pagamento

O procedimento é realizado dentro da Central de Serviços do Detran-RS, que utiliza a identificação por meio da conta gov.br. O sistema conta ainda com mecanismos de validação de identidade para reduzir o risco de pagamentos indevidos.

Entre as etapas de segurança está a verificação biométrica, utilizada para confirmar a identidade do responsável pela operação e verificar se ele é o verdadeiro titular do cartão utilizado no pagamento.

Além disso, o sistema realiza consultas em diferentes bases de dados, incluindo informações relacionadas à CNH do Brasil e bases bancárias, com o objetivo de verificar a autenticidade do pagador.

Com a novidade, os proprietários de veículos passam a contar com uma nova alternativa para regularizar débitos junto ao Detran-RS, inclusive com a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito.