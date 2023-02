DetranRS quer que os gaúchos voltem bem nesse Carnaval

Não importa a forma que você gosta de curtir o Carnaval, o DetranRS quer lembrar que é importante se programar para voltar bem pra casa depois da folia.

A intenção da campanha de Carnaval da Autarquia não é que você deixe de beber, mas que não pegue o veículo quando sob o efeito de álcool. Por isso, as peças de TV, rádio e internet querem mostrar que dá pra curtir com segurança, sem colocar vidas em risco.

A marchinha de Carnaval que acompanha as peças retrata diversos estilos de foliões voltando pra casa com um condutor consciente. Seja de carona com quem não bebeu, aplicativo ou transporte público, a mensagem é: se programe para voltar bem.

Desenvolvida pela agência House of Creativity, com supervisão do DetranRS e da Secretaria Estadual de Comunicação, a campanha entrou no ar na quinta-feira (16) e vai até a quarta-feira de Cinzas. De forma descontraída, em harmonia com o clima do momento, o DetranRS alerta que não dirigir depois de beber é para segurança da pessoa e dos seus, mas também dos outros. Nas noites de Carnaval, a Balada Segura também estará presente para zelar pela segurança dos gaúchos.

Foto: reprodução