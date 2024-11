Deu Alegrete no pódio da Maratona Sesc de Pelotas

A 2ª Maratona Sesc de Pelotas agitou o Sul do Estado no último domingo (17), somando mais de 3 mil participantes, entre inscritos à prova principal, à meia maratona, à caminhada e às rústicas de 10km e 5km que integraram o evento. Certificado com o Permit Ouro pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT) e realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, em parceria com a Prefeitura Municipal, o projeto foi responsável por colocar a Capital Nacional do Doce no mapa das grandes corridas do País, recebendo atletas de várias partes do Rio Grande do Sul e de estados como Paraná e São Paulo.

O município de Alegrete teve representação no evento. Nos 42 km, entre atletas dos 35 aos 39 anos, o alegretense Leonardo Leonardi Rodrigues foi o grande campeão, ele cronometrou 03 h 10 min e 51 segundos.

Na faixa etária 45-49 anos, mais um alegretense no pódio, Sam Felipo Garcez Folgearini foi vice-campeão com 03 h 40 min 14 segundos.

No feminino mais dois importantes resultados. Na meia maratona (21km), Carine Jardim de Castro estreou na distância e em 2 horas 22 minutos cruzou a linha de chegada. Outro trunfo foi de Suelen de Pra Alves, ela foi a 5ª colocada com 01h52min na categoria entre mulheres dos 40 aos 44 anos.

Carine completou sua primeira meia maratona

Suelen foi a quinta colocada em sua faixa etária

“Foi muito bom estar entre os amigos que a corrida nos deu, o Eder é um cara fora da curva, nos deu muito suporte e nos esperou na chegada com um baita churrasco” contam Léo e Su.

“Nosso grande amigo Ceará foi nossa companhia na viagem, juntamente com o Otávio nosso kids que se divertiu muito vendo toda a movimentação, e logo cedo estava a postos pra acompanhar a prova. Foi um domingo memorável, cheio de alegria e grandes conquistas”, contou Leonardo.

“Deu bom, voltamos felizes, satisfeitos e muito gratos” nosso resultado é o fruto de muita dedicação. Sabemos que somos exemplos para os “nossos” e por isso seguimos nosso propósito”, destacou a atleta

Su completou sua 11° meia maratona, já o Léo mesmo já sendo ultramaratonista, e acostumado a fazer os tão sofridos 42km em seus treinos, domingo foi sua 1° maratona oficial.

“Em 2023, tivemos cerca de 2 mil participantes em nossa edição inaugural. Estamos crescendo e qualificando ainda mais este evento, que além de promover esporte, saúde e qualidade de vida, pilares essenciais para o Sesc/RS, também incentiva o turismo em Pelotas e toda a Zona Sul”, destaca o diretor do Sesc Pelotas, Luis Fernando Parada. A largada da Maratona ocorreu no Mercado Público da cidade, um dos ícones do município, e o percurso completo passou por diferentes locais – entre eles a praia do Laranjal.

Conforme as modalidades e percursos competidos, os melhores colocados no evento esportivo receberam troféus e medalhas. Na prova principal, também estiveram prêmios em dinheiro de R$ 1 mil a R$ 5 mil aos cinco primeiros colocados no geral da categoria Elite, além de um final de semana de hospedagem nos hoteis do Sesc em Gramado, Torres e Porto Alegre, respectivamente, aos primeiros, segundos e terceiros colocados nos naipes masculino e feminino.

Fotos: reprodução (atletas)