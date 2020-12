Devedor agride violentamente o credor que lhe cobrou 60 reais

Compartilhe















Para não pagar uma dívida de 60 reais, devedor agride homem de 54 anos com facão e pedaços de madeira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Samu Mental foi acionado por vizinhos da vítima, que estava na Avenida Caverá. A denúncia era que um indivíduo estava agredindo fisicamente outro homem. No local, o técnico não encontrou a vítima que havia fugido, mas foi levada à UPA pois levou pranchaços de facão e também agressões com um pedaço de madeira. Depois de passar por atendimento médico, a vítima foi levada à delegacia de Polícia. Ele ressaltou que o agressor deve o valor de 60 reais e não quer pagá-lo por esse motivo o agrediu. A vítima foi encaminhada a um local seguro para passar a noite.

Gladison Severo, o pastor que foi engraxate no calçadão não resistiu a um câncer