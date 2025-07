Devido ao aumento de processos, OAB Alegrete propõe elevação de entrância e criação de Vara dos Juizados Especiais

Share on Email

A Subseção da OAB de Alegrete protocolou, nesta semana, ofício-projeto junto à Presidência da OAB/RS solicitando apoio institucional para duas pautas consideradas urgentes para o fortalecimento do Judiciário local: a elevação de entrância da comarca e a criação de uma Vara exclusiva para os Juizados Especiais (Cível e Fazenda Pública). O documento foi entregue ao presidente da OAB do RS, Leonardo Lamachia duramente a sua estada aqui na cidade.

A informação é do presidente da subseção da OAB de Alegrete, advogado Marcio Montes Doca. Ele explica que o documento foi embasado em estudo técnico e dados atualizados. O advogado destaca que somente até abril deste ano, o Juizado Especial Cível recebeu 1.336 novos processos, número superior à soma das duas varas cíveis locais. Também até abril, a 1ª Vara Cível distribuiu 544 processos, a 2ª Vara Cível outros 570, a Vara de Família 490 e, até maio, a Vara Criminal já contava com 1.290 processos.

Segundo a OAB Alegrete, a atual estrutura judiciária está sobrecarregada, prejudicando a celeridade e a qualidade do atendimento à população. O pleito busca equiparar a comarca de Alegrete a outras do Estado já contempladas com elevação de entrância e maior estrutura, como Santa Rosa, Ijuí e Vacaria.

Para o presidente da OAB local, a elevação de entrância e a instalação de uma Vara autônoma dos Juizados Especiais irão garantir maior eficiência, especialização e agilidade nos processos, beneficiando não só a advocacia, mas toda a sociedade alegretense.

A mobilização conta com o apoio da Seccional OAB/RS, que deve articular reuniões com o Tribunal de Justiça e parlamentares estaduais para transformar o projeto em realidade.