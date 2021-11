Dezembro inicia com muita vacinação

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a vacinação contra a Covid-19 continua nesta quarta-feira, 1/12, a partir das 08h30 e acontece durante o horário de funcionamento das UBSs.

Confira os demais Grupos e Locais

Vacinação com a 1ª dose:

Vacinação com a 2ª dose:

Segundo a SMS, a partir das 08h30, acontece a antecipação da 2ª dose da vacina PFIZER para pessoas que receberam a 1ª dose até 06/10. A vacinação acontece em todas as UBSs, exceto no PAM e CSU, a partir das 08h30, com intervalo ao meio-dia conforme horário das unidades.

Acontece também a antecipação da vacina da Fiocruz/Astrazeneca para pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 06/10, no PAM e CSU. A partir das 08h30, conforme horário das unidades.

No PAM há também a vacinação para pessoas que estão com a 2º dose para o dia ou em atraso da vacina Coronavac.

Vacinação com a dose de reforço (3ª dose):

A vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 continua em todas as Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina, no PAM e Centro Social Urbano (CSU). Todas as pessoas com mais de 18 anos de idade, que receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19 até o dia 1º de julho. A dose de reforço será administrada 5 meses após a última dose do esquema vacinal primário dos imunizantes: Pfizer, Astrazeneca e Coronavac.

Imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV/AIDS também poderão se vacinar, nos mesmos locais, desde que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 28 dias e mediante apresentação de atestado ou exame comprobatório. Também receberão a terceira dose profissionais de Saúde com vínculo em estabelecimento de saúde humana.