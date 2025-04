Dia 1° – Feriado do Dia do Trabalhador: apenas serviços essenciais funcionam em Alegrete

No próximo dia 1° de maio é feriado do Dia do Trabalhador que abrange todas as categorias de profissionais do país. É feriado nacional e, segundo o Sindicato dos Comerciários de Alegrete, nem as lojas e mercados vão abrir.

A coleta de resíduos também não será realizada, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, retornando na sexta- feira, dia 2 de maio.

Na área rural, o trabalho será normal nas lavouras e no cuidados com os animais. E os serviços de saúde do SAMU e da Santa Casa de Caridade vão atender normalmente, assim como, serviços de segurança, pois são essenciais à comunidade.