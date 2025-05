Dia 16 de maio é o Dia do Gari — uma homenagem aos profissionais da limpeza

Os garis realizam um trabalho essencial não apenas para garantir o bem-estar da população mirantense, mas, sobretudo, para preservar a saúde de todos os moradores. São profissionais imprescindíveis no dia a dia das cidades brasileiras, tanto que a Câmara dos Deputados, por meio do Projeto de Lei 1347/2011, instituiu o 16 de maio como o Dia Nacional do Gari.

Faça sol ou chuva, diariamente eles estão nas ruas recolhendo o lixo que produzimos — e enfrentando diversas dificuldades.

Por isso, neste Dia do Gari, o convite é para pequenas mudanças de atitude dentro de nossas casas.

Embalar materiais cortantes — como copos ou vidros quebrados — em jornal ou papelão previne acidentes, e evitar amarrar sacos de lixo em portões ou grades facilita o recolhimento.

É fundamental que cada um faça a sua parte, contribuindo para aumentar a eficiência do trabalho dos garis e ajudando a manter a cidade cada vez mais limpa e organizada.

De acordo com o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, a denominação profissional “gari” é uma homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que, em 1876, assinou contrato com o Ministério dos Negócios do Império para executar os serviços de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. Ele reunia seus funcionários para limpar as ruas após a passagem de cavalos, algo comum naquela época.

Os cariocas passaram a se acostumar com esse trabalho e, frequentemente, chamavam a “turma do Gari” para realizá-lo.

Com o tempo, o nome foi se popularizando em todo o Brasil. Assim, em 1962, foi instituído o Dia do Gari por meio da Lei Estadual 212, sancionada pelo então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. A primeira comemoração oficial ocorreu em 16 de maio de 1963.