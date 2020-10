Compartilhe















Neste sábado 17, é o dia D em Alegrete. O Rotary Club está fazendo um pedido para os pais e responsáveis. Sábado de Campanha Nacional de Multivacinação e Poliomielite.

Entre os dias 05 e 30 de outubro, crianças e jovens de até 15 anos, precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. O dia 17 de outubro, é a data para a erradicação da paralisia infantil, uma iniciativa global do Rotary.

Em fuga e sem respeitar a sinalização, motociclista é preso pela Brigada Militar

Pais e responsáveis devem levar crianças e jovens no posto de saúde mais próximo, das 08 às 17 horas. “Vacinar protege e a colaboração da família é muito importante, nós da família rotária agradecemos aos profissionais da saúde e aos pais que não vão esquecer de levar seu filho para vacinar”, é a mensagem dos clubes de Rotary: Rotary Club Alegrete Norte Centro, Alegrete Sul, Rotary Club Alegrete Integração, Rotaract Integração e Interact Club Alegrete Baita Chão.

Pólio

A poliomielite, ou simplesmente pólio, é uma doença que causa paralisia e pode ser fatal. Ela ainda ameaça as crianças de algumas partes do mundo. O vírus invade o sistema nervoso e pode causar paralisia em questão de horas, colocando em risco pessoas de qualquer idade, mas principalmente menores de cinco anos. Não existe cura para a pólio, mas ela pode ser evitada com a vacina. Diferente de muitas doenças, a poliomielite pode ser erradicada.

Pólio Plus

O Rotary e seus parceiros lideram os trabalhos de erradicação mundial da pólio há mais de 30 anos. Nossa iniciativa Pólio Plus foi a primeira a abraçar a erradicação da paralisia infantil por meio da vacinação de crianças em grande escala. Como integrante da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, o Rotary se concentra na defesa e difusão da causa, arrecadação de fundos, voluntariado e aumento da conscientização sobre a necessidade de acabarmos com a poliomielite.

Até o momento, um partido recebeu recursos do Fundo Eleitoral em Alegrete

Até agora, os rotarianos doaram mais de US$2,1 bilhões e inúmeras horas de trabalho para proteger mais de 2,5 bilhões de crianças em 122 países contra a pólio. O Rotary foi essencial na obtenção de US$10 bilhões de governos mundiais em prol da causa.

A pólio hoje

Quando o Rotary e seus parceiros formaram a GPEI, em 1988, havia 350.000 casos de pólio em 125 países por ano. Hoje, reduzimos os casos em 99,9% e apenas dois países continuam reportando casos do vírus selvagem: Afeganistão e Paquistão. Devido aos esforços do Rotary e de seus parceiros, quase 19 milhões de pessoas que teriam ficado paralíticas hoje podem andar, e mais de 1,5 milhões de pessoas que teriam morrido hoje estão vivas. A infraestrutura que construímos para acabar com a poliomielite está sendo usada para prevenir e tratar outras doenças (inclusive a covid-19), causando um impacto significativo na saúde pública.

Desafios

O Rotary e seus parceiros fizeram um tremendo progresso contra a pólio. No entanto, para eliminar todo e qualquer caso de paralisia infantil, é preciso perseverar ainda mais. Afeganistão e Paquistão apresentam desafios únicos, como instabilidade política, populações nômades, topografia acidentada e, em alguns casos, recusa à vacina e informações errôneas. Com os devidos recursos, o compromisso governamental e o acesso a áreas remotas, temos confiança de que conseguiremos erradicar a pólio.

Garantia de sucesso

O Rotary se comprometeu a levantar US$50 milhões por ano para a erradicação da pólio, e a Fundação Bill e Melinda Gates está equiparando em 2:1 cada dólar doado, até US$150 milhões por ano. Estes fundos financiam suporte operacional, agentes da saúde, equipamentos laboratoriais e materiais educativos. Não podemos deixar de mencionar o importantíssimo papel de governos mundiais, corporações e doadores.

Morre aos 75 anos o ex-prefeito de Alegrete Ernani Mota Antunes

Rotary em ação

Mais de um milhão de rotarianos doaram tempo e dinheiro para o combate à pólio. Todos os anos, eles trabalham ao lado de agentes da saúde na vacinação de crianças em países afetados pela doença. Os rotarianos trabalham com o Unicef e outros parceiros no preparo e distribuição de materiais informativos em áreas afetadas por conflitos, barreiras geográficas e pobreza. Eles também recrutam voluntários, transportam a vacina e ajudam com a logística.

Celebridades

O Rotary tem uma lista crescente de figuras públicas e celebridades que dão apoio à luta contra a paralisia infantil. Entre elas figuram o copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates, Bill Gates; as atrizes Kristen Bell e Archie Panjabi; os atores John Cena, Jackie Chan e Donald Sutherland; a supermodelo Isabeli Fontana; o Nobel da Paz Desmond Tutu; o lutador de boxe Manny Pacquiao; o pop star Psy; o golfista Jack Nicklaus; a conservacionista Jane Goodall; o violinista Itzhak Perlman; os ganhadores do Grammy A.R. Rahman, Angélique Kidjo e Ziggy Marley; e a defensora da paz, a Rainha Noor da Jordânia. Estes embaixadores ajudam o Rotary a falar com a população sobre a pólio e a necessidade de eliminarmos esta doença da face da Terra.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução Fonte: Rotary Club International