Dia D movimenta unidades de saúde com mulheres fazendo os preventivos no Outubro Rosa

Prevenir e fazer exames a cada ano pode ser a maneira mais segura de evitar câncer de mama, ou tratá-lo a tempo.

E, para isso, várias unidades de Saúde de Município realizaram no dia 20, o Dia D prevenção do câncer de mana dentro das atividades do Outubro Rosa.

Dia D, no Outubro Rosa, na ESF Vila Nova

Uma das maiores ESFs da cidade, a do bairro Vila Nova, realizou o atendimento das 9h manhã às 8h da noite. Equipes da unidade e até voluntários ajudaram atender as mulheres do bairro.

Só na ESF da Vila Nova, 100 mulheres compareceram, entre às 9h e 20h, para fazer com enfermeiros a coleta do preventivo e encaminhar os pedidos de mamografia. Todas ganharam chaveiros com motivos rosa após passaram pelos exames.

Dia D, no Outubro Rosa, na ESF Vila Nova

Os postos de saúde do Município receberam uma decoração especial neste mês de Outubro e dispensaram uma atendimento diferente às mulheres.

Foi um grande movimento “rosa” das que sabem que só com exames preventivos de colo útero e de mama, as mulheres vão garantir sua saúde e evitar um dos cânceres que levam muitas mulheres a óbito.

Dia D, no Outubro Rosa, na ESF Vila Nova