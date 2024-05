Dia da Assistente Social – as guardiãs da cidadania

Share on Email

Além disso, atuam como defensores dos direitos sociais, trabalhando para garantir que todas as pessoas. E neste 15 de maio se comemora o Dia da Assistente Social.

Esses profissionais são a representação de cuidado, zelo e, acima de tudo, empatia. São palavras que definem bem o trabalho dos assistentes sociais. E agora, nesta catástrofe que passa o Estado do Rio Grande do Sul em que 430 municípios foram atingidos, os assistentes sociais realizam atividades fundamentais às famílias e pessoas atingidas pela enchente em todas as cidades gaúchas neste mês de maio.

Beatriz Rosa – Assistente Social da Secretaria de Promoção Social

Rosa Costa ainda é jovem e há cinco anos atua como assistente social da APAE em Alegrete. Ela diz que a profissão é determinante para ajudar pessoas em vulnerabilidade ou sem acesso a serviços e programas sociais. – É um desafio diário que passamos para que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos e para diminuir as desigualdades sociais a todos os que precisam.

A diretora da APAE, Cristina Nunes da Costa, destaca como primordial essa profissão, ainda mais agora em que o Estado passa por tão grande calamidade.