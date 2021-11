Dia da consciência negra terá atividades diversas em Alegrete

Neste dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e o Núcleo da União Operaria 1º de maio, Coletivo de Mulheres Negras Iya Agbarra, NEABI do IFFAr, coletivo Minervinbo de Oliveira, União Brasileira de Mulheres e UABA . realizam um evento especial neste dia.

No Parque Rui Ramos, a partir das 17h, do dia 20 de novembro essas entidades vão promover atividades com poesia e cultura afro brasileira no Parque. Intervenção musical, de danças da cultura negra aqui de Alegrete.

O advogado Sivens Carvalho envolvido em causas sociais e comunitárias, diz que o Dia da Consciência Negra se faz necessário mesmo em pleno século XXI, porque por incrível que pareça estamos perdendo conquistas já consagradas pela raça negra. Somos milhões neste país e ainda sofremos discriminações e atos de racismo, atesta.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil.

Zumbi foi morto em 1695 por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil.

Dia da Consciência Negra

O que é consciência negra?

Consciência negra é o sentimento que os negros apresentam relativamente a sua história e a sua herança cultural, o que encoraja a luta negra contra a discriminação.

Por esse motivo, o objetivo do Dia da Consciência Negra é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil. Também serve para analisarmos o impacto que os negros tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira, o que podemos constatar na música, na política, na religião, na gastronomia e entre várias outras áreas profundamente influenciadas pela cultura negra.

História da consciência negra

No período do Brasil colonial, Zumbi simbolizou a luta do negro contra a escravidão que sofriam os africanos. Zumbi morreu enquanto defendia a sua comunidade e lutava pelos direitos do seu povo.

O Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, liderado por Zumbi, formavam a resistência ao sistema escravocrata que vigorava. Ali os negros escravizados recuperavam sua liberdade, preservavam a cultura africana na colônia e viviam do plantio e do comércio realizado com cidades próximas.

O assassinato de Zumbi o transformou num mito entre os africanos escravizados e sua história foi passando de geração em geração.

Zumbi lutou até a morte contra a escravidão, que só terminaria em 13 de maio de 1888, com a abolição oficial da escravatura no Brasil, cerca de 193 anos após sua morte.

Já o Dia da Consciência Negra foi estabelecido pelo projeto Lei nº 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, apenas em 2011 a presidente Dilma Roussef sancionou a Lei 12.519/2011 que cria a data, sem obrigatoriedade de feriado.

No entanto, atualmente, o Dia Nacional da Consciência Negra é considerado feriado em mais de mil municípios