Dia da ideia ao negocio compartilhou experiências de sucessos do startup da Unipampa em Alegrete

A Unipampa – Campus Alegrete realizou o evento “Da ideia ao negócio de sucesso: histórias inspiradoras do Startup Pampa”, que reuniu estudantes, empreendedores e entusiastas da inovação na última terça- feira (1).

O encontro teve como destaque os relatos de dois empreendedores locais: Raul Kuhn, da EGD Energia, e Peterson Rodrigues, do Agendei Quadras. Ambos compartilharam suas trajetórias, desde os primeiros passos com ideias ainda embrionárias até a conquista de clientes em diversas regiões do país.

Organizado pelo Programa de Startups da Unipampa, o evento buscou incentivar novos projetos, mostrando que é possível transformar ideias em negócios concretos, mesmo começando em locais do interior do Estado.

“Mais do que tecnologia, empreender é resolver problemas reais com criatividade e persistência”, destacou Peterson durante sua fala. Já Raul reforçou a importância da rede de apoio local e do uso de ferramentas acessíveis para crescer de forma sustentável.

A iniciativa reafirma o papel da Unipampa de Alegrete como local de inovação e empreendedorismo na Fronteira Oeste.