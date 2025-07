Dia da Mulher Negra, Latino americana e Caribenha será comemorado em Alegrete

Share on Email

Alegrete vai comemorar o Dia da Mulher Negra, Latinoamericana e Caribenha do dia 25 em ato na Câmara de Vereadores na luta por liberdade, dignidade e autonomia moral e intelectual. A professora Merlen Alves fará a palestra neste dia especial a toda a comunidade afrodescendente de Alegrete.

O evento será dia 25, às 19h no plenário Gaspar Cardoso Paines com as presenças especiais da professora graduada em dança pela Universidade de Cruz Alta – Anelise Dorneles que vai apresentar uma dança afro; os cantores Camila Teixeira Daniel Rodrigues e Giovane Castilhos e os grupos de capoeira: Team Bombril; Graduado Bombril e Grupo ACAF – Mestre Lindinho