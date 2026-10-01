Dia da Pessoa Idosa reforça a importância do envelhecimento com saúde, autonomia e direitos em Alegrete

Data celebrada nesta quinta-feira, 1º de outubro, chama atenção para o crescimento da população idosa e para a necessidade de ampliar cuidados, proteção e qualidade de vida

O Dia Internacional das Pessoas Idosas, celebrado nesta quinta-feira, 1º de outubro, coloca em evidência um dos principais desafios sociais das próximas décadas: o envelhecimento da população. Em Alegrete, assim como em outras cidades brasileiras, o crescimento do número de pessoas com 60 anos ou mais reforça a importância de políticas públicas voltadas à saúde, proteção social, convivência, autonomia e qualidade de vida.

A data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1990 e busca reconhecer tanto as oportunidades quanto os desafios relacionados ao envelhecimento populacional. A proposta é estimular a construção de uma sociedade capaz de atender às necessidades das pessoas em todas as fases da vida. No Brasil, a data também marca o Dia Nacional do Idoso, instituído pela Lei nº 11.433/2006. O dia 1º de outubro coincide ainda com a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa, marco legal que estabelece direitos e garantias para brasileiros com 60 anos ou mais.

População idosa cresce no Brasil

O Brasil passa por uma transformação demográfica significativa. Dados do IBGE de 2024 apontam que o país possui cerca de 36 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, aproximadamente 17% da população. O crescimento dessa parcela da população está relacionado a diferentes fatores, como a melhoria das condições de vida, ampliação do acesso aos serviços de saúde, avanços tecnológicos, saneamento básico, aumento da escolaridade e mudanças nas condições socioeconômicas.

Esse cenário também se reflete nos municípios gaúchos, incluindo Alegrete, onde o envelhecimento populacional traz novos desafios para os serviços públicos, especialmente nas áreas de saúde e assistência social. Mais do que aumentar a expectativa de vida, o desafio é garantir que esses anos adicionais sejam vividos com autonomia, independência, segurança e participação social.

O envelhecimento acontece de maneira diferente para cada pessoa. Condições de saúde, aspectos psicológicos, relações familiares, situação econômica, ambiente onde vive e acesso aos serviços públicos influenciam diretamente a qualidade de vida na terceira idade. A presença de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, por exemplo, não significa necessariamente que a pessoa perderá sua independência.

Por isso, a atenção à saúde da pessoa idosa precisa ir além do diagnóstico de doenças. A avaliação deve considerar também a capacidade funcional, mobilidade, saúde mental, relações sociais e condições de vida.

SUS tem política específica para a população idosa

No Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) estabelece diretrizes para garantir atenção integral às pessoas com 60 anos ou mais. Entre os objetivos estão a promoção do envelhecimento saudável, a prevenção de doenças e incapacidades e a manutenção da autonomia e da independência funcional.

Na prática, a política prevê a organização dos serviços para oferecer atendimento contínuo e integral, além de estimular a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Em Alegrete, essa atenção passa pela rede municipal de saúde, unidades de atendimento, profissionais da área, assistência social e demais serviços que integram a rede de proteção à população idosa.

Prevenção começa no dia a dia

Entre os principais cuidados para um envelhecimento saudável estão a alimentação equilibrada, atividade física, vacinação, acompanhamento médico, saúde bucal, cuidados com a saúde mental, uso adequado de medicamentos e prevenção de quedas. As quedas merecem atenção especial, principalmente porque podem provocar fraturas, perda de mobilidade e redução da independência. Algumas medidas simples ajudam a tornar o ambiente mais seguro.

Como prevenir quedas

Falar: comunicar aos profissionais de saúde, familiares ou cuidadores qualquer queda ou tropeço, informando onde e como aconteceu.

Movimentar-se: atividades físicas orientadas podem contribuir para fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio e preservar a mobilidade.

Cuidar da visão: realizar exames oftalmológicos regularmente e manter os óculos atualizados quando necessário.

Cuidar dos pés: fazer avaliações periódicas, especialmente em pessoas com diabetes, e utilizar calçados adequados.

Adaptar a casa: manter os ambientes bem iluminados e organizados, retirar obstáculos e instalar barras de apoio, principalmente no banheiro. A prevenção é especialmente importante porque muitas quedas acontecem dentro da própria residência.

Direitos precisam ser conhecidos

O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece uma série de direitos destinados a garantir proteção e dignidade. Entre eles está o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e prestadores de serviços à população. Também estão previstos a prioridade na formulação de políticas sociais específicas, a destinação privilegiada de recursos públicos para ações de proteção, o direito à convivência familiar e comunitária e o acesso à rede de saúde e assistência social. A legislação também prevê mecanismos de proteção contra situações de violência, negligência e discriminação. Conhecer esses direitos é uma forma de fortalecer a cidadania e possibilitar que situações de violação sejam identificadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis.

Uma sociedade para todas as idades

A discussão sobre o envelhecimento ganhou dimensão internacional com o Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o Envelhecimento, adotado em 2002. O documento estabeleceu três grandes áreas prioritárias: pessoas idosas e desenvolvimento; promoção da saúde e do bem-estar na velhice; e criação de ambientes favoráveis e de apoio. A proposta continua atual diante do rápido crescimento da população idosa no mundo.

Estimativas das Nações Unidas apontam que o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de aproximadamente 634 milhões em 2002 para 1,26 bilhão em 2026, com projeção de chegar a 2,11 bilhões em 2050. Na América Latina e no Caribe, a população nessa faixa etária deverá crescer de aproximadamente 101 milhões para 183 milhões no mesmo período.

O desafio também é local

Para municípios como Alegrete, o envelhecimento da população representa a necessidade de planejar serviços públicos capazes de acompanhar essa transformação. Isso envolve não apenas atendimento médico, mas também assistência social, mobilidade, acessibilidade, atividades físicas, convivência comunitária, cultura, lazer e proteção contra diferentes formas de violência.

O envelhecimento da população exige, portanto, uma atuação integrada entre poder público, famílias, profissionais de saúde, entidades sociais e a própria comunidade.

Mais vida, com qualidade de vida

O Dia Internacional das Pessoas Idosas vai além de uma homenagem. A data chama atenção para a necessidade de garantir que o aumento da expectativa de vida venha acompanhado de direitos, respeito, autonomia e qualidade de vida. A reflexão ganha importância diante dos desafios que acompanham o envelhecimento populacional. Garantir uma cidade preparada para acolher e proteger seus idosos significa também construir um município mais acessível e inclusivo para todas as gerações.