Dia do Advogado: a voz do cidadão, o guardião das liberdades individuais e coletivas

Os profissionais jurídicos ganharam, inclusive, dois dias em comemoração ao seu trabalho. Se comemora o dia do advogado tanto em 11 de agosto, como em 19 de maio.

No entanto, engana-se quem pensa que a criação destas datas ocorreram aleatoriamente, sem um significado específico. O Dia do Advogado não só tem uma história, como impactou uma sociedade promovendo, na época, ações em respeito e consideração aos profissionais.

O Dia do Advogado, também conhecido como o “Dia do Pendura”, é comemorado no dia 11 de agosto por um motivo muito significativo.

Em 1824 foi promulgada a primeira Constituição Federal do Brasil. Neste período, conta a história que Dom Pedro l, imperador da época, implantou o primeiro curso de direito no país.

Foi, então, em 1827 que duas faculdades de Direito foram inauguradas: Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (SP) e Faculdade de Direito de Olinda (PE). A instituição das primeiras faculdades não é, contudo, anacrônica, mas bastante coerente com o momento pelo qual o país passava. Em 1822, ocorria a “independência” do país em relação a Portugal. As leis antes vigentes, portanto, eram as leis portuguesas, em um aspecto geral.

Os juristas brasileiros, até então, também formavam-se fora do país – onde, por óbvio, não se estudava a natureza do fenômeno jurídico no Brasil. Após a independência, no entanto, o país precisa desenvolver leis novas. Assim, surgem os códigos brasileiros.

Dessa forma, com a inovação vem também a necessidade de profissionais que estudem a leis brasileiras ao invés de estudarem leis externas. Surge, assim, a necessidade de faculdades de Direito propriamente brasileiras.

A partir do momento em que se passou a comemorar o Dia do Advogado, ele também tornou-se conhecido por “Dia do Pendura” – ou, ainda, o “dia da dor de cabeça” para donos de bares e restaurantes brasileiros. Você sabe o motivo?

Naquela época, o respeito pela profissão era tão grande, que donos de restaurante faziam questão de bancar a conta dos estudantes de Direito.

Os proprietários de estabelecimentos alimentícios convidavam os advogados e também acadêmicos para comemorar a data em seus bares e restaurantes e, pasme, tudo por conta da casa.

Esta prática foi sustentada por muito tempo, até que os cursos de Direito, no Brasil, começaram a crescer de forma vertiginosa e o Pendura foi ficando insustentável, o que levou os convites a chegarem ao fim.

Portanto, neste 11 de agosto, data magna para a cultura jurídica brasileira, é preciso saudar todos os advogados e advogadas que dedicam suas vidas à nobre missão de defender a Justiça.

A data, que celebra a criação dos primeiros cursos de Direito no Brasil em 1827, transcende a mera comemoração de uma profissão. Ela convida a refletir sobre o pilar que a advocacia representa para a sustentação do Estado Democrático de Direito e da Justiça. Ser advogado é ser a voz do cidadão, o guardião das liberdades individuais e coletivas, e o artesão incansável na construção de uma sociedade mais justa e equânime.

A advocacia não é apenas uma carreira, é um múnus público, uma vocação que exige coragem, conhecimento técnico aprofundado, retidão de caráter e, acima de tudo, uma inabalável sensibilidade humana. É a arte de transformar o conflito em pacificação, a incerteza em direito e o silêncio em justiça.

Os advogados são essenciais para a manutenção da Justiça e da Democracia. Eles representam os cidadãos em disputas judiciais, asseguram que os direitos sejam respeitados e trabalham para que a Justiça seja aplicada de forma equitativa e imparcial. Além disso, os advogados têm um papel importante na mediação e resolução de conflitos, promovendo o diálogo e a paz social.

O exercício da advocacia requer não apenas conhecimento técnico das leis, mas também um compromisso ético e moral com a verdade e a justiça. A profissão é regida por um código de ética que estabelece padrões de conduta e exige dos advogados um comportamento exemplar tanto na vida profissional quanto pessoal.

Outra data importante para a história da advocacia e também, em algum grau, comemora-se o “Dia do Advogado”, é 19 de maio, o dia do padroeiro desses profissionais, Santo Ivo (1253/1303), que faleceu neste dia.

O padroeiro foi estudante de direito, já aos 14 anos de idade, na cidade de Paris, e depois em Orleans. Sua preferência era pelo direito civil e canônico, tendo atuado nessas áreas em defesa dos pobres que não tinham condições de financiar as despesas judiciais.