Dia do Agricultor: quem cultiva a terra mantém viva a produção de alimentos e a economia

A data foi instituída em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, em comemoração ao centenário do Ministério da Agricultura, órgão criado ainda no período imperial por Dom Pedro II. Ao longo das décadas, o dia passou a representar o reconhecimento a todos que fazem do campo uma fonte de trabalho, renda e desenvolvimento.

Embora a homenagem contemple agricultores de todos os portes, o destaque especial fica para os pequenos produtores e agricultores familiares, responsáveis por uma parcela significativa da produção de alimentos consumidos no país.

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Em Alegrete, município marcado historicamente pela força do agronegócio e pela vocação rural, a agricultura familiar também possui papel fundamental. Conforme dados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete, estima-se que mais de 2.300 pessoas vivam e trabalhem diretamente com a agricultura familiar no município.

São famílias que, muitas vezes em pequenas propriedades, mantêm uma produção diversificada e garantem alimentos como hortaliças, frutas, mandioca, batata, abóbora, leite, mel, pães, doces e diversos outros produtos que chegam ao consumidor por meio das feiras e mercados locais.

Para o agricultor familiar Antônio Bonotto, que assumiu a sucessão da propriedade deixada pelo pai, que trabalhou por 30 anos como aguador de lavoura de arroz, a importância desse segmento está justamente na diversidade da produção.

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“O agricultor familiar é aquele que diversifica a produção de alimentos. Mesmo que não tenha uma grande área e não produza em grande escala, junto com outros agricultores ele garante a oferta de produtos como batata, mandioca, verduras, abóbora, frutas, leite e mel”, destaca.

Na Região do Querumana, a produtora familiar Miriam Rodrigues Antunes representa uma realidade comum entre muitas famílias do campo. Ao lado da filha e do marido, ela produz doces, pães, biscoitos e outros alimentos artesanais que são comercializados nas feiras de Alegrete. A atividade complementa a renda da família, especialmente a aposentadoria rural do marido, e mantém viva uma tradição passada entre gerações.

Assim como Antônio e Miriam, dezenas de agricultores participam das feiras realizadas em diferentes pontos públicos do município, aproximando quem produz de quem consome e fortalecendo a economia local.

Para esses trabalhadores, a rotina não depende apenas do calendário ou das condições climáticas. Chuva, sol, frio ou calor fazem parte do cotidiano de quem precisa acompanhar de perto cada planta cultivada e cada animal criado para garantir a renda da família.

Agricultura familiar tem participação expressiva na economia gaúcha

Além da importância social, os números mostram o peso econômico da agricultura familiar no Rio Grande do Sul.

Dados do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) apontam a presença significativa de homens e mulheres nas unidades produtivas. Dos cerca de 199,6 mil CAFs emitidos no Estado, 165.189 possuem mulheres cadastradas, enquanto 197.573 contam com homens registrados. O levantamento também mostra a participação dos jovens no campo: são 42.835 pessoas entre 16 e 29 anos, sendo 24.967 homens e 17.868 mulheres.

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Segundo informações do Ministério da Agricultura e Pecuária, citadas pelo secretário executivo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Kaliton Prestes, a agricultura familiar possui participação expressiva na geração de riquezas do Estado.

A projeção do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Rio Grande do Sul para 2026 é de R$ 102,7 bilhões, e cerca de 40% desse valor é gerado por agricultores e pecuaristas familiares. O indicador considera as estimativas de produção e os preços recebidos pelos produtores rurais.

Mesmo ocupando áreas menores, os agricultores familiares representam aproximadamente 25% dos imóveis rurais gaúchos, demonstrando a relevância econômica e social de um modelo de produção baseado no trabalho familiar, na diversificação e na permanência das pessoas no campo.

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Em Alegrete e em todo o Estado, o Dia do Agricultor é, portanto, mais do que uma celebração: é o reconhecimento a quem transforma sementes em alimento, mantém tradições, movimenta a economia e ajuda a construir o futuro através da terra.