Dia do Bombeiro, salve o 2 de Julho

Os primeiros registros dos serviços do Corpo de Bombeiro no Brasil surgiram no ano de 1856, quando o imperador D. Pedro II assinou um decreto que criava o Serviço de extinção de incêndios.

Antes da criação dessa corporação, as pessoas apagavam os incêndios contando com a ajuda de vizinhos e amigos, além de contar com a sorte de se encontrar água em abundância na localidade. As latas iam passando de mão em mão até chegarem ao local do incêndio, de forma bem simples e arriscada, podendo causar maiores danos em razão da falta de preparo das pessoas.

Hoje em dia podemos acessar o corpo de bombeiros através do telefone 193, um número que atende localidades de todo o país. Mas esse número deve ser preservado de trotes e brincadeiras de mau gosto, pois podem atrapalhar no salvamento de vidas que estejam em perigo.

Esses profissionais são preparados para fazer resgates de pessoas que correm risco de perder a vida, socorrer animais em situações difíceis, asfixia, tentativa de suicídio, afogamentos e traumas em acidentes, desaparecimentos em florestas e matas, além de lidarem com incêndios. Fazem ainda a fiscalização em empresas, garantindo condições de primeiros atendimentos em caso de incêndios, e garantindo que essas empresas mantenham extintores cheios e ofereçam equipamentos de segurança aos funcionários.

Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos, levando para as escolas orientações a jovens e crianças sobre formas de evitar acidentes, cuidados em represas, piscinas e praias, cuidados com álcool e fogo, acidentes em brincadeiras, não mexer em produtos de limpeza, não ingerir remédios sem orientação de pessoas adultas, dentre várias outras. Além desses, mostram o quanto é importante ter atitudes corretas enquanto cidadãos, como manter a ordem de nossas cidades, respeitar as leis e cumprir com nossas obrigações.

Esse trabalho é muito importante, pois através da prevenção levam para os estudantes orientações que podem evitar acidentes, tornando-os mais responsáveis em suas atitudes. A data é uma homenagem aos heróis brasileiros que se arriscam diariamente, 24 horas por dia, sete dias por semana, para cumprirem com seu juramento de Salvar e Proteger mesmo com o risco da própria vida.