Dia do Chimarrão, a bebida mais tradicional dos gaúchos

Popularmente conhecido como “mate amargo”, não tem nada de amargo em seu significado: a bebida é símbolo de hospitalidade e amizade.

Neste 24 de abril, comemora-se o dia desta que é a bebida mais tradicional dos gaúchos — e que os torna reconhecidos em qualquer lugar do Brasil. É difícil chegar a uma casa, ou mesmo em locais de trabalho, e não ver uma ou mais cuias de chimarrão. Trata-se de um hábito presente na rotina da maioria dos gaúchos, especialmente dos alegretenses.

Centenas de quilos de erva-mate são consumidos por mês em Alegrete para manter esse costume, que começa bem cedo e se repete ao longo do dia.

Origem do chimarrão

Por volta do século XVI, colonizadores espanhóis chegaram às terras onde hoje se localiza o estado do Paraná. Na região, viviam tribos de indígenas guaranis que consumiam uma espécie de chá servido em porongo, chamado de caá-i, ou “água da erva”.

Inicialmente, a bebida não era bem-vista pelos padres jesuítas. Por desconhecerem sua origem e associarem infusões de ervas à bruxaria, proibiram o consumo do mate. No entanto, essa restrição não durou muito: no século XVII, os próprios jesuítas passaram a incentivar o uso do chimarrão como alternativa ao álcool, que começava a se tornar um problema nas comunidades indígenas após a proibição do caá-i.

Com o tempo, o hábito de tomar chimarrão foi sendo transmitido dos indígenas aos colonizadores, que, ao provar a bebida, apreciaram seu sabor. Logo, criaram utensílios próprios para aperfeiçoar e adornar essa prática — como a cuia e a bomba — tornando-a um verdadeiro símbolo cultural do Sul do Brasil.

