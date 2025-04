Dia do Chimarrão- Papa Francisco tomava mate com bomba da Casa Vargas de Alegrete

É uma prática que unifica as pessoas em torno de um ritual de partilha e conexão, onde a bebida é um elo entre a cultura indígena e a identidade gaúcha lembramos que o sumo pontífice, o argentino Mário Jorge Bergoglio, – Papa Francisco também tomava chimarrão.

Por inúmeras vezes foi visto de batina com uma cuia na mão sorvendo o chimarrão, que também é tradicional em muitos locais da Argentina.

E uma forma tradicional de presentear o Papa Francisco veio do Prefeito de Porto Alegre, em junho de 2023, em que Sebastião Mello, deu uma bomba de chimarrão personalizada da prata Vargas de Alegrete junto com a cuia.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ver a maior autoridade da igreja católica sorvendo seu chimarrão com uma bomba de pura prata feita em Alegrete com as iniciais do P e F, fabricada pela tradicional família Vargas, sem dúvida é um orgulho.

Bomba Vargas de Alegrete

A escolha de presentear o Papa Francisco com uma bomba de Alegrete destaca não apenas a habilidade dos fabricantes, mas também a relevância cultural e histórica dessa tradição local. A bomba é um exemplo de como a tradição artesanal pode ser preservada e valorizada, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico.

Isso mostra, no Dia do Chimarrão, o quanto esse costume gaúcho atravessou fronteiras numa linda lembrança do legado que deixa o Papa Francisco, não só ao católicos mas a toda as nações do Mundo.

Fotos Portal Terra