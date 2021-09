Dia do Cliente: os que são a razão da vida das empresas

Cada vez mais exigentes e conhecedores do que buscam, os clientes são vistos como os principais objetivos das empresas, porque é para eles que todos trabalham.

A observação é da empresária de vestuário, Vanessa Dal Omo Lorenzoni, que diz que precisam ser cada mais criativos e, sem dúvida primar no atendimento, porque com a concorrência vão se destacar os que buscam fazer de seus clientes extensão do seu negócio. Ela acredita que devem sempre estar se atualizando em marketing, vendas e atendimento para cativar os que realmente importam – nossos clientes.

Anderson Vassalo, gerente de uma das lojas Delta Sul diz que os clientes são os que movem as empresas no dia a dia, os que dão sustento às nossas famílias. E para isso é preciso cordialidade para que ele volte a procurar a loja. – Temos que agir com encantamento para que sempre que os clientes pensarem em comprar algo voltem à empresa, que mais do oferecer um produto, o acolheu – salienta.

O Dia do Cliente foi criado em 2003, no estado do Rio Grande do Sul, pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em Marketing e Recursos Humanos.

Sua ideia era criar uma data diferenciada onde os clientes pudessem ser homenageados, ajudando a desenvolver uma relação de fidelidade entre os consumidores e os comerciantes.

O Dia do Cliente foi oficializado no Rio Grande do Sul em 2003, mas atualmente já foi aprovado em 14 estados brasileiros e 167 municípios.