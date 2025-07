Dia do Colono: a herança do campo

O dia 25 de julho, data em que se comemora o Dia do Colono e do Motorista, marca a importância de duas das mais significativas categorias da economia do País. Os produtores, por escolherem como princípio de vida fazer brotar da terra o sustento de suas famílias e os motoristas, por transportarem diversos tipos de mercadorias e enfrentarem os desafios das estradas em todo o território nacional.

A definição do 25 de julho como Dia do Colono deu-se em 1924, em meio às comemorações do centenário de vinda dos primeiros imigrantes ao Rio Grande do Sul. A data simboliza a chegada da primeira leva de imigrantes à cidade de São Leopoldo. No dia 5 de setembro de 1968 foi sancionada, pelo então presidente Artur da Costa e Silva, a Lei nº 5.496, que instituiu oficialmente o “Dia do Colono”. Apesar de não ser um feriado nacional, muitos municípios do sul do País adotaram a data comemorativa para celebrar as origens da produção. São Tiago Maior, é considerado o protetor dos agricultores.

Há 198 anos, no dia 25 de julho de 1824, os primeiros 39 imigrantes alemães chegavam ao RS dando início oficialmente à aventura da imigração germânica no Estado. Este dia ficou consagrado, no Brasil, como o “Dia do Colono”.

O veleiro Anna Louise foi o 3º embarque realizado sob às ordens do Cel. Schaefer. O navio, que partiu de Hamburgo em 24.03.24, era capitaneado por Johann Heinrich Knaack e o comandante do transporte era M. Sulze. A primeira parada do Navio foi no Rio de Janeiro em 04/06/1824.

Em 25/07/1824 os primeiros imigrantes chegaram na Feitoria do Linho Cânhamo (atualmente São Leopoldo) dando início a fusão cultural e a grande contribuição para a formação do povo riograndense e brasileiro.

O 25 de julho também é o Dia do Motorista em homenagem ao protetor dos motoristas e dos viajantes: São Cristóvão. Em sua história, ele viveu na Síria e seu martírio aconteceu no século III.