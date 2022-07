Dia do Colono – os que trabalham em família em Alegrete

Neste dia 25 comemora-se o Dia do Colono e do Motorista. Os colonos são conhecidos pelos trabalhadores que viviam em comunidades familiares no pé da serra, na quarta colônia e, geralmente, plantavam para viver.

Hoje, esse conceito mudou bastante, porque os que vivem do trabalho familiar também vendem o excedente para sobreviver.

Margareti Dabrós Sari que vive com a família, no Parové, é uma que veio da quarta Colônia, próximo a Santa Maria e pode ser considerada colona. Ela nasceu em Dona Francisca e depois foram com a família para Faxinal do Soturno onde plantavam fumo.

Aqui com a família hoje tem tambo de leite, no Parové, e diz rindo quando chegou em Alegrete tinha 11 anos e sofria discriminação por ser colona. – Eu estudava no Polo do Pinheiros e as pessoas olhavam e diziam: colona pelo nosso jeito.

Margareti Sari

Mas nada disso nos impediu de prosseguir com nosso trabalho e hoje temos orgulho de sermos acolhidos por Alegrete, onde fizemos muitos amigos e criamos nossa família.

Ela mostra com orgulho os netos que seguem com seus pais o trabalho na área rural.

Como essa família dezenas de outros que vieram da colônia aqui residem e trabalham, quase todos na agricultura familiar.