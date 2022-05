Dia do Desafio em Alegrete terá horas de atividades; confira programação

Em 2022, as atividades presenciais do DDD voltam a movimentar todo o Estado. Neste dia 25 de maio, centenas de municípios gaúchos irão desafiar as pessoas a se movimentarem por pelo menos 15 minutos.

O Dia do Desafio, realizado pelo Sesc/RS, é um evento de incentivo ao esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental. Neste ano, também teremos atividades de inclusão, com ações voltadas às pessoas com e sem deficiência. A ideia é compartilhar experiências, com a prática de esportes paralímpicos e o exercício de se colocar no lugar do outro.

Em Alegrete, uma farta programação foi elaborada pelo Sesc Alegrete com cerca de 14 horas de atividades. Confira a programação do DDD e faça sua parte também.

06h às 20h Desafio Academia Sesc Academia Sesc Equipe da Academia Sesc

06h às 20h Arrecadação de Leite Sesc

07h às 20h Desafio na Piscina Sesc Sesc Piscina Equipe Sesc Piscina

08h Aulão de Dança Sesc Professora Priscila

09h Circuito Inclusivo APAE / Sesquinho APAE

09h30 às 12h Verificação de Sinais Vitais Sesc Discentes do Técnico em Enfermagem – SEG Santiago

09h30 às 12h Arrecadação de Livros Sesc Coletivo Multicultural

10h Alongamento Funcionários da AABB

10h Circuito de Ginástica e Intersérie de Vôlei EMEB Costa Leite EMEB Costa Leite

10h Atividade Recreativa EMEI Nossa Senhora das Graças EMEI Nossa Senhora das Graças

12h15 Aulão de Yoga Sesc Professor Rafael

14h às 16h30 Verificação de Sinais Vitais Sesc Discentes do Técnico em Enfermagem – SEG Santiago

14h às 16h30 Arrecadação de Livros Sesc Coletivo Multicultural

14h30 Ecoterapia Ecoterapia / Sesquinho Ecoterapia

14h30 Ginástica Aeróbica Escola Balão Mágico Escola Balão Mágico

15h Aulão de Dança Maturidade Ativa Sesc Professor Murilo

15h Circuito Inclusivo APAE APAE

15h Alongamento Asilo Ari Alves Paim Asilo Sesc

17h Atividade de Dança Sesquinho Professor Murilo

18h Aulão de Jump Sesc Professor Tiago

19h Aulão de Ritmos Sesc Professor Murilo

19h30 Desafio Tri Sesc Ivaneli.