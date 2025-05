Dia do Desafio promete colocar a cidade em movimento

Na quarta-feira, 28 de maio, é Dia do Desafio (DDD). O tradicional projeto capitaneado pelo Sesc visa promover hábitos saudáveis e a prática de atividades físicas, com uma série de ações confirmadas em Alegrete e região.

A agenda tem início já na noite do dia 27, com uma corrida e caminhada, a partir das 23h30min, que promete adentrar o Dia do Desafio reunindo centenas de atletas. A largada acontece de frente ao Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71). Não são necessárias inscrições prévias, para participar basta chegar com a sua doação de leite.

Durante a quarta-feira, diversas atividades abertas à comunidade ocorrerão na Pista de Eventos, como aulões de funcional e dança, torneio de embaixadinhas, orientações sobre corridas e slow bike. Outros pontos da cidade, como a APAE Alegrete, o Espaço Piscina do Sesc Alegrete e a quadra do bairro Emílio Zuñeda, também terão programação, que pode ser conferida em detalhes abaixo. Arrecadação de litros de leite em prol de entidades assistenciais e a revitalização de espaços públicos utilizados pelos CRAS também marcarão o DDD 2025.

Além de Alegrete, o Sesc realizará atividades, também, em Manoel Viana e São Francisco de Assis. Profissionais da entidade vão visitar escolas municipais das cidades e trabalhar, com alunos e professores, exercícios físicos e brincadeiras. “A palavra é movimento. Queremos mobilizar a comunidade da região a juntarem-se a nós nesta grande celebração de hábitos mais saudáveis”, exalta o Técnico em Esportes e Lazer, do Sesc Alegrete, Juliano Alves Teodoso.

O Dia do Desafio foi criado nos anos 80, no Canadá, com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e hábitos saudáveis. Coordenado no Brasil pelo Sesc, desde 1995, o Dia do Desafio é uma iniciativa da TAFISA (The Association For International Sport for All) e conta com o apoio da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO. Em sua essência, ele é um movimento comunitário que acontece nas últimas quartas-feiras de maio, envolve poderes públicos, instituições privadas e cidadãos trabalhando em parceria para mobilizar o maior percentual de participantes a praticarem ao menos 15 minutos de atividade física no dia. Em 2025, centenas de atividades especiais estão sendo preparadas em todo o Rio Grande do Sul para o dia 28 de maio.

Dia do Desafio – Sesc Alegrete

Data: 28/05/2025

Local: Confira os detalhes abaixo

Alegrete

27/05

23h30 – Corrida e caminhada 3km, com largada do Sesc Alegrete

28/05

Ao longo do dia – Atividades recreativas nas escolas Luiza, São Miguel, Murilo Nunes, Lions e Waldemar Borges

Ao longo do dia – Arrecadação de litros de leite no PET – Ciência, Tecnologia e Cidadania da Unipampa Alegrete

Ao longo do dia – Na pista de eventos atividades com os quartéis

7h às 14h – Mutirão de doação de sangue no Hemocentro de Alegrete

8h às 16h – Atividades esportivas na APAE Alegrete

8h – Caminhada dos CRAS (Ibirapuitã, Saint Pastours e Centro de Convivência), na Pista de Eventos (Av. Tiaraju)

8h às 20h – Orientações sobre corridas com assessorias locais, na Pista de eventos

8h15 e 18h – Aulão de funcional, na Pista de Eventos

9h, 11h, 14h e 16h – Torneio de embaixadinhas, na Pista de Eventos

10h – Slow Bike, na Pista de Eventos

14h – Revitalização de espaços públicos de uso dos CRAS, nos bairros Saint Pastours, Ibirapúitã, Vila Nova e Kennedy

14h – Aula de Dança Livre, na Pista de Eventos

15h – Aula de Dança para idosos, em frente ao Sesc Alegrete

17h30 – Treino “Pernas Solidárias”, na Pista de Eventos

18h – Desafios de basquete, na quadra do bairro Emílio Zuñeda

20h – Festival de Natação, no Espaço Piscina Sesc Alegrete

Manoel Viana e São Francisco

8h – Atividades de alongamento e recreação