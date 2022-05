Dia do Desafio volta movimentar o RS, e Alegrete vai aderir ao evento

Em 2022, as atividades presenciais do DDD voltam a movimentar todo o Estado. No dia 25 de maio, centenas de municípios gaúchos irão desafiar as pessoas a se movimentarem por pelo menos 15 minutos.

O Dia do Desafio, realizado pelo Sesc/RS, é um evento de incentivo ao esporte em prol da saúde e do bem-estar físico e mental.

Em Alegrete, o Sesc divulga nos próximos dias uma intensa programação para celebrar o retorno do evento de forma presencial.

Neste ano, também haverá atividades de inclusão, com ações voltadas às pessoas com e sem deficiência. A ideia é compartilhar experiências, com a prática de esportes paralímpicos e o exercício de se colocar no lugar do outro.

A essência do Dia do Desafio surgiu em 1983. Em meio a um inverno muito rigoroso, o prefeito da cidade canadense de Saskatoon, Clifford Wright, sugeriu que os moradores fossem caminhar juntos, para que as pessoas se aquecessem enquanto se exercitavam. No ano seguinte, os habitantes da cidade vizinha também foram convidados a fazer a caminhada – o que deu origem à ideia de unir duas cidades em prol do incentivo à adoção de hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas.

A iniciativa se tornou uma campanha mundial a partir de 1990, quando a Tafisa (The Association For International Sport for All) assumiu a gestão do evento. Em 1995, o Sesc passou a coordenar as atividades do DDD no Brasil, inicialmente em São Paulo. Nos anos seguintes, a entidade também assumiu a organização das ações na América Latina e em todo o continente americano.

O evento também conta com o apoio da Isca (International Sport and Culture Association) e da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Além de se mexer pela saúde, o DDD também quer mobilizar a galera toda em direção à solidariedade.

Novamente o desafio solidário arrecadará leite em caixinha (UHT). No dia 25 de maio, todas as Unidades do Sesc/RS, Escolas do Senac-RS e os Sindicatos filiados à Fecomércio-RS serão pontos de coleta.

Os alimentos serão destinados a entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc.