Dia do Diretor, na palavra de dois gestores de escolas de Alegrete

Neste dia 12 se comemora o dia do(a) diretor (a) de escola e a reportagem conversou com a gestora de uma escola estadual, a professora Ana Leonor que é diretora do Instituto de Educação Oswaldo Aranha e Emerson Melo da Costa que dirige a EMEB João André Figueira – Polo do Durasnal.

Para Ana Leonor, ser diretora de uma escola é assumir um compromisso que vai muito além de administrar uma instituição. É aceitar diariamente desafios, responsabilidades e decisões que impactam a vida de muitas pessoas.

Destaca a professora que é lidar com diferentes opiniões, mediar conflitos, enfrentar dificuldades, tomar decisões nem sempre fáceis e, muitas vezes, carregar preocupações que nem todos conseguem enxergar.

“Ser diretor é saber ouvir, acolher, orientar, cobrar quando necessário e, acima de tudo, compreender que por trás de cada aluno, professor e funcionário existe uma história’, lembra.

Ela também diz que e preciso ter coragem para enfrentar os desafios, humildade para reconhecer que não se sabe tudo e sabedoria para entender que ninguém faz uma escola sozinho.

Ja para o professor Emerson Melo da Costa, que está em sua primeira experiência de diretor de uma escola pública municipal, o Polo Educacional do Durasnal, é grande a responsabilidade. Ele diz que é um compromisso com a educação e com a transformação de vidas. Cita que os desafios são muitos: administrar recursos, lidar com questões administrativas e pedagógicas, mediar conflitos, atender às necessidades das famílias, valorizar os profissionais e, principalmente, garantir que cada aluno tenha oportunidades de aprender e se desenvolver.

“Acredito que um dos maiores desafios é conseguir equilibrar todas essas demandas sem perder de vista o verdadeiro propósito da escola: educar, acolher e transformar realidades,” salienta o professor. Emerson coloca que ser diretor exige diálogo, sensibilidade, liderança, capacidade de tomar decisões e, acima de tudo, disposição para aprender e se reinventar todos os dias.

Destaca que mais que administrar uma instituição, ser diretor é construir coletivamente um ambiente onde alunos, professores, funcionários e famílias se sintam pertencentes e responsáveis pelo processo educativo. “Afinal, uma escola não se faz sozinho; ela se constrói com pessoas, compromisso e propósito, enceera o professor.

Tanto Ana Leonor como Emerson, parabenizam todos os colegas diretores, tanto os das escolas estaduais, municipais e particulares pelo dia especial dedicado a todos que estão à frente das escolas com suas equipes, professores e os estudantes – os grandes protagonista deste processo, que move o dia a dia em cada escola de Alegrete.