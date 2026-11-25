O Dia Nacional do Doador de Sangue no Brasil é comemorado neste dia 25 de novembro. A data foi estabelecida pelo Decreto de Lei nº 53.988, de 1964, em referência ao aniversário da fundação da Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue.

O dia D da Doação de sangue no Hemocentro Regional será na sexta-feira ( dia 27 de novembro), quando todos estão convidados a exercerem a solidariedade para que mais precisa.

O mês de Novembro marca o início do período em que os estoques costumam cair devido às férias, festas de fim de ano e carnaval. Porém, as necessidades permanecem as mesmas e o Hemocentro Regional de Alegrete reforça as campanhas e pede a participação de mais doadores para manter seus estoques e ajudar centenas de pacientes que precisam de algum tipo de sangue em Alegrete e hospitais da região.

A Assistente Social do Hemocentro Regional de Alegrete, Fernanda Soares, diz que nessa semana em que comemoramos o dia nacional do doador de sangue, quer agradecer a cada pessoa que dedica um pouco do seu tempo para doar sangue e ajudar a salvar vidas.

” Há 16 anos estou à frente da captação de doadores do Hemocentro Regional de Alegrete, uma caminhada de muito compromisso, dedicação e, acima de tudo, amor pela vida. Ao longo desses anos, conheci histórias, acompanhei desafios e tive a certeza de que cada doação representa muito mais do que uma bolsa de sangue: representa esperança, cuidado e a oportunidade de alguém continuar vivendo”.



Seguimos juntos nessa missão, porque enquanto houver alguém precisando de sangue, teremos motivos para continuar fazendo a diferença.

Enfatiza que cada doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas, então cada gesto de um alegrense representa solidariedade e amor ao próximo.

Uma única coleta (até 450 ml) pode ser separada em hemácias, plaquetas e plasma, ajudando mais de um paciente em emergências, cirurgias e tratamentos como câncer ou doenças hematológicas.

Requisitos básicos para doar

Idade e peso: ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização de responsável; quem tem entre 60 e 69 anos só pode doar se já tiver doado antes dos 60) e pesar no mínimo 50 kg.

ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização de responsável; quem tem entre 60 e 69 anos só pode doar se já tiver doado antes dos 60) e pesar no mínimo 50 kg. Documento: apresentar documento oficial com foto.

apresentar documento oficial com foto. Preparo: estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não ir em jejum.

estar em boas condições de saúde, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e não ir em jejum. Intervalo entre doações: mínimo de 60 dias para homens e 90 dias para