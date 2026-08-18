Dia do Estagiário destaca jovens que buscam experiência e oportunidades em Alegrete

Data celebra estudantes que conciliam formação acadêmica com experiências profissionais e ajudam a construir novos caminhos para o futuro

O Dia do Estagiário, celebrado em 18 de agosto, é uma oportunidade para reconhecer os estudantes que estão dando os primeiros passos no mercado de trabalho. Em Alegrete, a data ganha significado para centenas de jovens que conciliam a rotina de estudos com experiências profissionais em empresas, órgãos públicos, instituições e diferentes áreas de atuação.

Mais do que uma oportunidade de obter uma renda, o estágio representa para muitos estudantes o primeiro contato com a realidade profissional. É nesse período que conhecimentos aprendidos em sala de aula começam a ser colocados em prática, ao mesmo tempo em que os jovens desenvolvem responsabilidades, habilidades e experiências que podem fazer diferença na construção da carreira.

Henry Melo Rodrigues, 19 anos, vivencia na prática os desafios e aprendizados proporcionados pelo estágio na Câmara Municipal de Alegrete (CMA). Atualmente, cursa Técnico em Administração e é acadêmico do curso de Direito na URCAMP, conciliando a formação acadêmica com a experiência profissional no serviço público.

Henry iniciou seu estágio na Câmara Municipal de Alegrete em 22 de janeiro de 2025 e, desde então, atua no Centro de Documentação, onde desenvolve atividades relacionadas à organização, ao controle e à gestão de documentos.

Durante a rotina de trabalho, tem contato com leis, documentos administrativos e legislativos, planilhas e sistemas de organização, além de auxiliar na manutenção e na organização do próprio setor. A experiência tem contribuído diretamente para sua formação, possibilitando conhecer de forma mais próxima o funcionamento da Administração Pública e compreender, na prática, atividades relacionadas às áreas administrativa e jurídica.

Além do conhecimento técnico, o estágio também tem sido importante para o desenvolvimento de habilidades profissionais e pessoais, como responsabilidade, organização, comunicação, trabalho em equipe e comprometimento.

Para Henry, a oportunidade representa uma etapa importante de sua formação, aproximando os conhecimentos adquiridos em sala de aula da realidade profissional e permitindo ampliar sua experiência em uma área diretamente relacionada à sua trajetória acadêmica.

Do aprendizado à prática

Durante a formação, o estudante passa boa parte do tempo entre livros, aulas, trabalhos e avaliações. O estágio permite transformar parte desse conhecimento em prática e compreender melhor como funciona o cotidiano de uma profissão.

Em Alegrete, estudantes de diferentes cursos e níveis de ensino encontram oportunidades em áreas como administração, educação, saúde, tecnologia, comércio, serviços, engenharia, direito, contabilidade e tantas outras.

Para quem está começando, tarefas que podem parecer simples representam importantes oportunidades de aprendizado. Cumprir horários, trabalhar em equipe, atender o público, organizar documentos, utilizar ferramentas profissionais e lidar com situações reais são experiências que contribuem para o amadurecimento profissional.

O estágio também permite que o estudante conheça melhor a profissão escolhida. A experiência pode confirmar uma vocação ou, em alguns casos, mostrar que determinada área não corresponde às expectativas do jovem.

Uma porta de entrada para o mercado

Para muitos estudantes, o estágio é considerado uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. A experiência adquirida durante a formação pode ajudar na busca pelo primeiro emprego após a conclusão do curso.

Além da experiência prática, o estudante começa a construir uma rede de contatos profissionais e a compreender as características e exigências do mercado.

Para as empresas e instituições, receber estagiários também representa uma oportunidade de contribuir para a formação de novos profissionais. Ao acompanhar jovens em processo de aprendizagem, os ambientes de trabalho passam a participar diretamente da preparação da próxima geração de trabalhadores.

Desafio de conciliar estudo e trabalho

A rotina de um estagiário nem sempre é simples. Conciliar aulas, trabalhos acadêmicos, provas, deslocamentos e compromissos profissionais exige organização e responsabilidade.

Em cidades como Alegrete, onde muitos estudantes também precisam se deslocar diariamente para estudar ou trabalhar, o planejamento da rotina ganha ainda mais importância.

Apesar dos desafios, a experiência pode proporcionar crescimento pessoal e profissional. O jovem aprende a administrar melhor o tempo, assumir responsabilidades e compreender a importância do comprometimento.

Estágio também é aprendizado

O estágio não deve ser visto apenas como uma oportunidade de ocupar uma vaga dentro de uma empresa. A proposta é justamente proporcionar ao estudante contato com atividades relacionadas à sua formação e permitir que ele desenvolva competências profissionais.

A experiência pode contribuir para a construção da confiança, da autonomia e da capacidade de tomada de decisões.

Ao mesmo tempo, o acompanhamento de profissionais experientes permite que o estudante tenha contato com situações que dificilmente seriam reproduzidas da mesma maneira em uma sala de aula.

Alegrete e a formação de novos profissionais

Alegrete possui uma comunidade estudantil formada por jovens que buscam qualificação e oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Universidades, escolas técnicas, instituições de ensino e empresas têm papel importante nesse processo.

A aproximação entre instituições de ensino e o setor produtivo contribui para ampliar as possibilidades de estágio e aproximar a formação acadêmica das necessidades do mercado.

Para muitos estudantes alegretenses, a primeira experiência profissional começa justamente em uma oportunidade de estágio dentro do próprio município.

Essa experiência pode ser determinante para a trajetória profissional. É no estágio que muitos jovens têm o primeiro contato com colegas de trabalho, chefias, clientes e responsabilidades que farão parte da vida profissional.