Dia do Estudante- os que dão vida e alegria às escolas

Neste dia 11 se comemora duas datas importantes: o dia do estudante e, também do advogado. Eles crianças, jovens uns mais velhos estão em todas as escolas de Alegrete mostrando um ambiente alegre e de muito aprendizado. No Município existem uma rede de escolas municiapsi e estadual e a educação também acontece na área rural com os polos educacionais, além dos estudantes das universidades. São mais de 15 estudantes que todos os dias enchem as salas de aula com suas presenças inquietas e muito curiosas.

Os desafios dos estudantes são diários, porque trilham em todas as disciplinas, que objetivam acrescentar em suas bagagens de vida, o conhecimento. Alfabetizar é um dos momentos mais lindos de quem ensina e aos pequenos que aprendem. São os primeiros degraus nesta escalada que é infinita.