Dia do Evangélico- 25 mil pessoas vivenciam essa religião em Alegrete

Com a pregação baseada no estudo da Bíblia, eles entendem que Jesus é o único e verdadeiro salvador e, por isso, não acreditam em imagens e sim no que está no livro mais importante da humanidade, conforme os evangélicos .

Conforme o Bispo Ênio Santos, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Alegrete tem 15% de evangélicos, cerca de 25 mil pessoas ligadas a algumas das igrejas da cidade.

Muitos são conhecidos por estarem sempre com a Bíblia na mão, porque os bem crentes estudam a palavra e evangelizam em qualquer lugar.

A pastora de intersecção, Elir Oliveira, diz que vivemos tempos bem difíceis em que os valores estão invertidos, mas que a verdade que contem a Bíblia, escrita há séculos, vale para os dias atuais e cita o Salmo 91 como um guardião de nossas almas.

Muitas pessoas que passaram por momentos muito difíceis em suas vidas ao se converterem ou frequentar uma igreja evangélica dizem que viram suas vidas mudar. – Não somos melhores e muito pelo contrário pregamos a humildade como Cristo ensinou, mas sem vivenciar o que ele nos ensinou fica muito mais difícil enfrentarmos as dificuldades, diz uma dona de casa da Igreja da Graça.

Igreja Assembleia de Deus – Vila Piola

Os que são pastores ou muito devotos acordam de madrugada, na hora da misericórdia ( Bíblia) para orar por todos. É algo incrível a gente não precisa despertador, é automático diz Jussara Martins da Igreja Assembleia de Deus da Vila Piola.

O poder da oração e dos louvores e algo fantástico, comenta Lurdes Oliveira obreira da Quadrangular sede em Alegrete. – Minha vida mudou totalmente desde que comecei a me dedicar a religião, há mais de 20 anos, a gente ora e espera o tempo de Deus que é perfeito, destaca. Falou, ainda, que mudamos os hábitos, ficamos mais serenos e entendemos e ajudamos amenizar as mazelas da humanidade, também previstas na Bíblia.