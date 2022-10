Dia do Guarda Municipal, os que fazem a segurança e patrulhamento preventivo

Esses trabalhadores que atuam no trânsito de Alegrete, orientando em situações de acidentes, mudança de rotas dentre outras. Eles são os responsáveis por zelar pela proteção para, no âmbito do municípios, zelar pela proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas, pela preservação da vida e patrulhamento preventivo.

Atualmente, Alegrete tem 25 agentes de trânsito sendo que muitos, conforme o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso, vão entrar em período de aposentadoria. Ele disse que existe sim a possibilidade de concurso para o setor junto com outros cargos da Prefeitura para o próximo ano.