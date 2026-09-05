Dia do Irmão: histórias, memórias e laços que atravessam uma vida inteira

Poucas relações humanas carregam tantas contradições quanto a de irmãos. Eles podem passar boa parte da infância disputando espaço, brinquedos, atenção dos pais e até o pedaço maior do bolo, mas também são, muitas vezes, os primeiros parceiros de brincadeira, os cúmplices das pequenas travessuras e as testemunhas de uma infância que jamais poderá ser repetida. Crescem na mesma casa, ou pelo menos compartilham uma parte importante da história familiar, conhecem os mesmos pais, os mesmos avós, os mesmos lugares e as mesmas histórias, acumulando ao longo dos anos uma espécie de memória coletiva que nenhum outro vínculo consegue reproduzir exatamente da mesma maneira.

É essa relação, feita de proximidade e distância, amor e conflito, proteção e competição, que o Brasil celebra neste 5 de setembro, Dia do Irmão. A data não faz parte do calendário oficial de feriados ou datas comemorativas nacionais, mas ganhou popularidade ao longo dos anos e passou a ser utilizada para homenagear irmãos de sangue e também aquelas pessoas que, embora não tenham qualquer parentesco biológico, acabaram ocupando na vida de alguém o lugar afetivo de um irmão. A escolha do dia está ligada à memória de Madre Teresa de Calcutá, que morreu em 5 de setembro de 1997, e à ideia de fraternidade associada à sua trajetória. No Brasil, a celebração acabou adquirindo um sentido mais familiar, transformando-se em uma oportunidade para reconhecer os vínculos construídos entre irmãos.

Mas falar de irmãos é falar de muito mais do que uma data no calendário. É falar de uma relação que começa, para a maioria das pessoas, quando ainda não existe capacidade para compreender o significado daquela presença e que pode acompanhar o indivíduo durante praticamente toda a sua trajetória. Na infância, o irmão pode ser simplesmente aquele que ocupa o quarto ao lado, mexe nos brinquedos, provoca, entrega uma travessura ou aparece para dividir uma brincadeira. Na adolescência, pode se transformar no confidente de alguns segredos e, ao mesmo tempo, na pessoa com quem mais se discute dentro de casa. Na vida adulta, quando cada um segue seu próprio caminho, a relação pode assumir outra dimensão, marcada menos pela convivência diária e mais pela consciência de que existe alguém que conhece uma parte da própria história que nenhuma outra pessoa conhece.

É justamente essa memória compartilhada que torna a relação entre irmãos tão singular. Um irmão pode lembrar da casa onde a família morava décadas atrás, da maneira como os pais reagiam a determinadas situações, das viagens feitas quando ainda eram crianças, das festas de aniversário, das brincadeiras na rua, dos amigos que desapareceram com o passar do tempo e até de episódios que o outro havia esquecido completamente. São lembranças que funcionam como pequenas peças de uma história familiar e que, quando reencontradas em uma conversa, podem trazer de volta não apenas um acontecimento, mas toda uma época da vida.

Por isso, não é raro que uma simples pergunta — “tu lembra daquele dia?” — seja suficiente para desencadear uma longa conversa entre irmãos. Eles não precisam explicar todos os detalhes porque compartilham referências que outras pessoas não possuem. Uma fotografia antiga pode produzir risos, uma música pode lembrar uma determinada fase da adolescência e uma visita à antiga casa da família pode provocar uma sucessão de lembranças que permaneciam guardadas durante anos. O irmão, nesse sentido, muitas vezes funciona como uma espécie de guardião da memória familiar, alguém que confirma que determinadas histórias realmente aconteceram e que também consegue contá-las a partir de uma perspectiva própria.

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Essa característica ajuda a explicar por que a relação pode ganhar importância ainda maior com o passar dos anos. Durante a infância, ter um irmão por perto pode parecer algo absolutamente natural, quase invisível pela força do hábito. Quando os anos passam, entretanto, a pessoa começa a perceber que aquele companheiro de infância representa também uma ligação concreta com uma fase da vida que não existe mais. Os pais envelhecem, a casa da infância pode deixar de existir, os amigos seguem caminhos diferentes e a família se transforma, mas o irmão permanece como alguém que esteve presente naquele período e que, de alguma maneira, continua carregando consigo parte daquela história.

O conflito também faz parte do vínculo

Talvez uma das maiores particularidades dessa relação seja o fato de que o afeto entre irmãos não elimina necessariamente os conflitos. Pelo contrário: justamente porque convivem tão intensamente, eles podem desenvolver disputas, rivalidades e diferenças que acompanham a família por muitos anos. A competição pela atenção dos pais, as comparações feitas dentro de casa, as diferenças de personalidade e até a percepção de que um recebeu mais oportunidades do que o outro podem produzir ressentimentos que ultrapassam a infância.

Isso não significa, entretanto, que uma relação marcada por discussões seja necessariamente uma relação sem afeto. Estudos sobre desenvolvimento familiar mostram que o relacionamento entre irmãos pode combinar conflito e proximidade, e que as experiências de convivência, inclusive aquelas em que surgem divergências, participam da formação das habilidades sociais e emocionais. O que determina a qualidade do vínculo não é simplesmente a existência de conflitos, mas a maneira como eles são vivenciados, resolvidos ou, em alguns casos, permanecem abertos ao longo do tempo.

É por isso que tantas famílias conseguem contar histórias de irmãos que passaram a infância brigando e, décadas depois, mantêm uma relação de profunda cumplicidade. Em muitos casos, aquilo que parecia uma grande disputa aos oito ou dez anos transforma-se, mais tarde, em uma lembrança engraçada que os dois contam para os filhos e sobrinhos. O tempo modifica a dimensão dos acontecimentos e permite que situações que um dia provocaram raiva passem a fazer parte daquilo que une os irmãos.

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A vida adulta, porém, costuma colocar à prova esse vínculo. O irmão que estava sempre dentro de casa pode se mudar para outra cidade ou outro Estado; um deles pode constituir uma família, mudar de profissão ou assumir responsabilidades que reduzem drasticamente o tempo disponível para encontros. A convivência deixa de ser automática e passa a depender de escolhas. As mensagens substituem as conversas no corredor, as chamadas de vídeo ocupam o lugar dos encontros e as reuniões familiares tornam-se momentos cada vez mais valorizados.

A distância pode, em alguns casos, fortalecer a percepção do quanto aquele relacionamento é importante. Em outros, pode ampliar diferenças que já existiam e produzir um afastamento progressivo. Nem toda relação entre irmãos é próxima, e reconhecer isso também faz parte de uma abordagem honesta sobre o tema. Existem irmãos que conversam diariamente, outros que mantêm contato apenas em ocasiões familiares e também aqueles que, por conflitos antigos ou simplesmente pelas circunstâncias da vida, praticamente perderam a convivência.

A própria pesquisa científica sobre relações entre irmãos mostra que esses vínculos não permanecem iguais durante toda a vida. Eles mudam conforme as pessoas envelhecem, constituem suas próprias famílias e enfrentam diferentes circunstâncias. A proximidade pode aumentar ou diminuir, o contato pode se tornar mais frequente ou mais raro e os papéis também podem se transformar. O irmão que um dia precisou de proteção pode ser aquele que, anos depois, oferece apoio a quem o protegeu na infância.

Há ainda um momento particularmente significativo na trajetória de muitas famílias: aquele em que os irmãos percebem que deixaram de ser apenas filhos e passaram a compartilhar responsabilidades relacionadas aos próprios pais. O envelhecimento dos pais pode fazer com que irmãos que durante anos mantiveram uma convivência distante voltem a se aproximar, seja para tomar decisões, organizar cuidados ou simplesmente dividir as preocupações que surgem com uma nova etapa da vida familiar.

É nesse período que a relação pode assumir uma dimensão diferente. Os irmãos deixam de compartilhar apenas as lembranças da infância e passam a dividir também preocupações do presente. Conversam sobre os pais, sobre os filhos, sobre dificuldades financeiras, sobre mudanças na família e sobre aquilo que esperam para o futuro. Em alguns casos, antigas diferenças são superadas pela percepção de que existe uma responsabilidade comum; em outros, os conflitos podem se tornar ainda mais evidentes. Não há uma regra, porque cada família constrói sua própria história.

Mas existe algo particularmente forte nessa fase: os irmãos começam a perceber que são, entre si, os únicos adultos que viveram determinados acontecimentos familiares desde o início. Eles conheceram os pais antes de envelhecerem, acompanharam transformações da família e viram de perto acontecimentos que ninguém mais consegue recuperar exatamente da mesma maneira.

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A morte de um irmão talvez seja uma das experiências que mais evidenciam a profundidade desse vínculo. A perda não representa apenas a ausência de uma pessoa querida, mas também a interrupção de uma conversa que atravessava décadas. Desaparece alguém que conhecia determinados episódios da infância, que lembrava de pessoas que já morreram, que reconhecia lugares que mudaram e que poderia confirmar detalhes de uma história familiar que, a partir daquele momento, passa a existir apenas na memória de quem ficou.

É por isso que a saudade de um irmão pode assumir características muito particulares. Não é somente a falta da pessoa no presente; é também a falta daquela testemunha de uma parte da própria vida. Uma fotografia antiga pode adquirir outro significado, uma música pode provocar uma lembrança inesperada e uma história que antes era contada pelos dois passa a ser contada por apenas um. O irmão que morreu continua presente nas memórias, nas histórias familiares e, muitas vezes, nos gestos e expressões que os outros reconhecem como semelhantes.

Nem todo irmão tem o mesmo sangue

A palavra irmão, entretanto, não pertence exclusivamente à genética. Ao longo da vida, muitas pessoas encontram amigos que passam a ocupar um espaço tão importante quanto o de um familiar. São aqueles que estão presentes nas dificuldades, comemoram as conquistas, conhecem os momentos mais delicados e permanecem próximos mesmo quando não existe qualquer obrigação familiar que justifique essa presença.

São os chamados irmãos de coração, de consideração ou de caminhada. Pessoas que a vida colocou no caminho e que, com o tempo, deixaram de ser apenas amigos para se tornar parte da família afetiva. Nesse sentido, o Dia do Irmão também pode ser compreendido como uma celebração da fraternidade em seu sentido mais amplo: a capacidade de construir vínculos baseados em confiança, cuidado, lealdade e presença.

Talvez seja justamente essa a razão pela qual a data encontre tanta identificação. Cada pessoa tem uma experiência diferente de irmandade. Para alguns, o 5 de setembro é uma oportunidade de reunir a família e celebrar uma relação próxima; para outros, é um dia de lembrar alguém que está distante ou que já morreu. Há ainda quem tenha uma relação complicada com um irmão e veja a data como uma oportunidade para pensar sobre aquilo que ficou sem ser dito, sobre antigas mágoas ou sobre a possibilidade de reconstruir uma aproximação.

Em tempos em que grande parte das relações acontece por meio de telas, datas como o Dia do Irmão podem parecer apenas mais uma ocasião para publicar uma fotografia nas redes sociais. Mas talvez exista uma oportunidade mais importante por trás da celebração: a de transformar uma lembrança em presença. Uma ligação, uma visita, um café ou uma conversa sem pressa podem representar muito mais do que uma mensagem automática acompanhada de uma fotografia antiga.

Porque a passagem do tempo costuma produzir uma descoberta que nem sempre percebemos enquanto somos jovens: algumas das pessoas que julgávamos permanentes não estarão necessariamente conosco para sempre. Os pais envelhecem, os filhos crescem, os amigos seguem seus caminhos e os irmãos também podem partir antes de nós. A vida, que durante muito tempo parece interminável, revela pouco a pouco que os encontros precisam ser valorizados enquanto ainda podem acontecer.

Talvez por isso o Dia do Irmão seja menos sobre presentes e mais sobre reconhecimento. Reconhecer aquele que esteve ao lado desde a infância, aquele que ajudou em algum momento difícil, aquele com quem se brigou tantas vezes e que, apesar das diferenças, continuou fazendo parte da história. Reconhecer também os irmãos que estão longe, aqueles com quem o contato diminuiu e até aqueles com quem existe uma relação que precisa ser reconstruída.

No fundo, ser irmão é carregar uma história que começou antes de termos consciência de que estávamos construindo uma história. É ter alguém que conheceu versões nossas que o mundo jamais conheceu, que lembra de pessoas que já não estão aqui, que sabe de onde viemos e que, em muitos casos, consegue olhar para nós sem precisar das explicações que a vida adulta frequentemente exige.

Neste 5 de setembro, portanto, o Dia do Irmão pode ser mais do que uma data para publicar fotografias antigas. Pode ser um convite para olhar para essa relação com a maturidade que somente o tempo oferece e perceber que, entre as muitas pessoas que passam pela nossa vida, existem algumas que carregam conosco uma parte dela. Irmãos podem ser diferentes, podem morar longe, podem pensar de maneira oposta, podem ter histórias marcadas por encontros e desencontros, mas continuam sendo, para muitos, a lembrança viva de uma época que não volta mais.

E talvez seja essa a maior beleza dessa relação: um irmão não é apenas alguém que compartilhou a infância; é alguém que, de alguma maneira, continua compartilhando a história.