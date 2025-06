Dia do Meio Ambiente: Secretaria recolhe recicláveis e entrega mudas em Alegrete

Share on Email

A secretária Gabriela Segabinazzi destacou a necessidade de transmitir às novas gerações a importância do ecossistema para a vida humana, vegetal e animal, bem como os cuidados e as possíveis consequências da falta de preservação dos nossos recursos naturais.

Neste dia 5, além do recolhimento de materiais recicláveis e eletrônicos até o meio-dia, a atividade contou com a presença de estudantes e com a distribuição de mudas de plantas ornamentais, aromáticas e hortaliças. A ação serve como incentivo para que a comunidade cultive sua própria horta e, assim, produza alimentos mais saudáveis.