Dia do Motorista – os hábeis do volante que levam produtos e sonhos a milhões de pessoas no Brasil

Nesta data, homenageiam-se homens e mulheres que, com coragem e dedicação, transportam produtos, pessoas, sonhos e histórias pelas estradas e cidades do Brasil.

Motoristas se aventuram diariamente, seja dirigindo caminhões que cruzam estados e fronteiras, ônibus que levam trabalhadores e estudantes aos seus destinos, vans escolares, carros de aplicativo, táxis, ambulâncias, veículos oficiais ou até particulares que ajudam a manter a economia girando e a vida social em movimento.

Na boleia de um caminhão ou na cabine de um carro, eles enfrentam longas jornadas, calor, frio, falta de estrutura, violência e, muitas vezes, solidão. Ainda assim, seguem firmes, garantindo que mercadorias cheguem às prateleiras, pessoas aos seus compromissos, pacientes aos hospitais, estudantes às escolas e encomendas aos seus destinos.

Claudia Costa, por exemplo, é alegretense e diz amar ser motorista. Há 25 anos se dedica à profissão, tendo sido uma das mulheres pioneiras ao dirigir ônibus de transporte coletivo em Alegrete, conduzindo com habilidade veículos grandes e cheios de passageiros. Há mais de cinco anos, Claudia assumiu o volante do seu próprio negócio, trabalhando como motorista de aplicativo, seja dentro da cidade ou levando pessoas para outros municípios.

"Ser motorista para mim é muito bom, pois amo dirigir, estar na estrada", afirma a experiente condutora, desejando muitas bênçãos a todos os colegas neste 25 de julho.

Outro exemplo é Gustavo Barbosa, que há 14 anos desbrava as estradas do Brasil. Neste Dia do Motorista, ele concedeu entrevista direto de Itajaí (SC), onde estava trabalhando:

“Tenho gratidão a Deus, à família, colegas e amigos por estar na profissão que escolhi”, destaca.

No entanto, Gustavo revela as dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros atualmente. Segundo ele, há muita cobrança e pouca valorização. Em muitos postos de combustível, motoristas que não abastecem no local precisam pagar caro para estacionar e descansar.

"Imagina, nós cansados de rodar muitos quilômetros, não podermos ter direito a descanso sem pagar por isso. Tem posto que cobra R$ 60,00 a hora para estacionar e dormir. Essa é a realidade de muitos profissionais no Brasil", lamenta.

Ele lembra ainda que, pela falta de estrutura e segurança em determinados trechos, muitos caminhoneiros preferem nem fazer certas rotas.

O Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, é também dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e existe para reconhecer o papel essencial desses profissionais na sociedade. São eles que, com suas jornadas silenciosas e muitas vezes invisíveis, movem o Brasil e fazem girar a economia, seja transportando cargas essenciais como alimentos e medicamentos, seja garantindo o deslocamento de pessoas nos ônibus, vans, táxis, ambulâncias e carros particulares.

Sem motoristas, o país literalmente para. Por isso, neste dia, fica a gratidão e o respeito a todos que enfrentam as ruas e estradas com coragem, responsabilidade e fé para que a vida continue a acontecer.