Dia do Patrimônio: o que Alegrete tem a comemorar e, principalmente, a aprender

A data foi instituída pelo Governo do Estado em 2019 e tem como propósito estimular o reconhecimento, a valorização e a preservação do patrimônio cultural.

E Alegrete tem, sim, muito a comemorar.

A cidade possui edificações históricas, museus, acervos, documentos e espaços que ajudam a reconstruir diferentes períodos de sua formação. Mas também possui algo que não pode ser medido apenas pela idade de uma construção: memórias, costumes, saberes, formas de viver e manifestações culturais transmitidas entre gerações.

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É justamente essa compreensão mais ampla que o patrimônio cultural exige.

Uma cidade que pode contar sua história pelas ruas

Caminhar pelo Centro de Alegrete é, em muitos pontos, caminhar por diferentes capítulos da história do município.A Praça Getúlio Vargas concentra alguns dos exemplos mais significativos dessa memória. Entre eles está o prédio do Museu de Artes José Pinto Bicca de Medeiros, o MAARA, cuja construção remonta a 1890. O imóvel foi originalmente concebido como residência e, décadas depois, passou a abrigar o museu, inaugurado em 1985. Em 2001, recebeu a denominação atual, incorporando também o Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológica. O prédio é protegido pelo patrimônio estadual.

Também está na Praça Getúlio Vargas o Museu Oswaldo Aranha, instalado na casa onde nasceu, em 1894, o diplomata e político alegretense que alcançou projeção nacional e internacional. O imóvel foi tombado pelo Estado em 2014 por sua importância cultural e arquitetônica.

Outro capítulo importante está na antiga residência do Marechal Bento Manuel Ribeiro de Almeida, localizada no número 200 da Praça Getúlio Vargas. O imóvel, construído no século XIX, foi tombado pelo patrimônio estadual e preserva características arquitetônicas que ajudam a compreender os modos de morar e construir de outro período da história de Alegrete. Não são apenas prédios antigos. São documentos físicos de uma sociedade que mudou.

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O que os casarões ensinam?

Um prédio histórico não conta somente a história de quem morou nele. Sua arquitetura revela tecnologias construtivas, relações econômicas, costumes, formas de organização familiar e até as diferenças sociais de seu tempo. O tombamento, portanto, não significa simplesmente impedir que uma construção seja modificada ou demolida. É um instrumento de preservação de referências consideradas importantes para a memória coletiva.

O próprio IPHAN explica que o patrimônio material inclui edificações, conjuntos urbanos, paisagens, sítios arqueológicos, acervos museológicos, documentos e outros bens que possuem valor histórico, artístico, arquitetônico ou cultural.

Em Alegrete, isso significa compreender que uma fachada antiga pode ser também uma fonte histórica.Uma praça pode ser um documento. Um museu pode ser uma sala de aula.E uma fotografia guardada em um arquivo pode revelar mais sobre determinada época do que muitas páginas de um livro.

Mas patrimônio não é apenas pedra, madeira e tijolo

Talvez essa seja uma das principais lições que o Dia do Patrimônio possa deixar. Quando se fala em patrimônio, é comum pensar imediatamente em casarões, igrejas, monumentos e museus. Entretanto, o conceito é muito maior.

Para o IPHAN, o patrimônio imaterial envolve saberes, ofícios, modos de fazer, celebrações, formas de expressão e práticas culturais que são transmitidas e recriadas pelas comunidades.

Nesse sentido, Alegrete também precisa olhar para aquilo que não está atrás de uma vitrine. A cultura campeira, os conhecimentos transmitidos pela experiência, a música, a poesia, as festas, a culinária, as narrativas familiares, os modos de falar e tantas outras manifestações fazem parte da identidade de uma comunidade.

Preservar esse patrimônio significa permitir que as novas gerações conheçam não apenas como a cidade era, mas também como as pessoas viviam, pensavam, trabalhavam, celebravam e se relacionavam.

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Uma memória que precisa ser ensinada

Um dos maiores desafios da preservação talvez seja fazer com que o patrimônio deixe de ser visto como algo distante, pertencente somente a historiadores, arquitetos ou órgãos públicos.

Patrimônio precisa fazer sentido para quem mora na cidade.

Um exemplo, estudantes da rede estadual participaram de uma visita ao Museu Oswaldo Aranha dentro do projeto “Construindo uma Cidade”. A atividade buscou justamente aproximar os jovens da história e da cultura de Alegrete. Esse tipo de iniciativa mostra um caminho importante: preservar também é educar.

Uma criança que conhece a história de um prédio passa a enxergá-lo de outra maneira. Um jovem que entende a importância de um documento antigo começa a perceber que a memória da cidade não é coisa do passado — ela ajuda a explicar o presente.

O que Alegrete precisa aprender?

A primeira lição é que patrimônio não se preserva somente com leis. É necessário conhecimento, fiscalização, recursos, projetos de restauração, educação patrimonial e, principalmente, participação da comunidade.

A segunda é que preservar não significa congelar a cidade. O desafio é encontrar maneiras de conciliar a vida contemporânea com a proteção das referências históricas. E existe ainda uma terceira lição, talvez a mais importante: não existe patrimônio sem pertencimento.

Quando a população reconhece determinado lugar, objeto, tradição ou manifestação como parte de sua própria história, a preservação deixa de ser apenas uma obrigação administrativa e passa a ser uma responsabilidade coletiva.

O próprio IPHAN destaca que o patrimônio cultural está ligado à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que formam a sociedade.

Comemorar, mas também perguntar

No Dia do Patrimônio, Alegrete tem motivos para comemorar sua história. Mas a data também deveria provocar algumas perguntas.

Quantas histórias ainda não foram contadas?

Quantos documentos permanecem guardados sem serem pesquisados?

Quantos prédios históricos precisam de cuidados?

Quantos jovens conhecem a história dos lugares por onde passam diariamente?

Quais tradições estão desaparecendo sem que sejam registradas?

E talvez a pergunta mais importante:

Que Alegrete queremos entregar às próximas gerações?

A resposta passa necessariamente pela preservação da memória. A cidade que conhece sua história tem melhores condições de compreender o presente e projetar o futuro. E preservar o patrimônio não significa viver olhando para trás. Significa impedir que o futuro seja construído sem memória.

Patrimônio é uma responsabilidade de todos

Alegrete possui instituições que ajudam nessa tarefa, entre elas museus, arquivo histórico e espaços culturais.

COMPAHCA — Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Alegrete.

Arquivo Histórico Municipal de Alegrete-RS

CEPAL – Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete

Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Esses espaços cumprem um papel que vai muito além de guardar objetos. São lugares onde a sociedade pode pesquisar, aprender, questionar e reconstruir sua própria trajetória.

No fim, o Dia do Patrimônio não deveria ser apenas uma celebração de prédios antigos. Deveria ser uma celebração das pessoas que construíram Alegrete, das que vivem a cidade hoje e das que ainda virão.Porque patrimônio não é simplesmente aquilo que recebemos do passado.É aquilo que escolhemos conhecer, valorizar e preservar para que continue fazendo sentido no futuro.

E Alegrete tem muito a comemorar — mas tem, sobretudo, muito a aprender com a própria memória.