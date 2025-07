Dia do Pecuarista: peça fundamental para economia e futuro do campo gaúcho

Share on Email

A data foi instituída em 2008, por meio da Lei nº 11.716, e busca homenagear os profissionais que trabalham com o manejo, a alimentação e o cuidado com os animais das diferentes áreas que envolvem a pecuária, como a avicultura, a bovinocultura de corte e de leite, a suinocultura e a ovinocultura.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A importância da pecuária para a economia do Rio Grande do Sul se mostra nos números. O valor bruto da produção agropecuária é de R$ 98,2 bilhões, segundos os dados da Radiografia da Agropecuária Gaúcha da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), divulgados em 2024. Somados, frango, leite, bovinos e suínos representam 38% desse montante. O setor também é responsável por mais de 76% das exportações realizadas pelo Estado.

A bovinocultura de corte gerou U$ 580,1 milhões entre a exportação de carne, couro e pele. Já os lácteos geraram um valor de U$ 5,42 milhões. Estando presente em 33 mil propriedades gaúchas, a bovinocultura de leite se apresenta como uma das atividades econômicas mais importantes para o RS.

Outro destaque da pecuária gaúcha é a avicultura, que em 2023 gerou mais de U$ 1,45 bilhão em exportações. O RS se destaca como o maior exportador de carne de peru do Brasil, arrecadando U$ 85,39 milhões no ano. Já a suinocultura gera U$ 637,45 milhões ao Estado por ano, sendo o segundo maior exportador do país. Os rebanhos de búfalos, cabras, cavalos e ovelhas também apresentam resultados importante para a economia local.

Dia da Juventude Rural destaca protagonismo e inovação no campo

Comemorado em 15 de julho, o Dia da Juventude Rural valoriza o papel dos jovens que vivem e trabalham no campo. A data gera reflexão sobre a importância da sucessão familiar na agricultura e o protagonismo juvenil no dia a dia das propriedades. Esses jovens, além de contribuírem ativamente na produção, trazem uma nova visão, mais conectada à tecnologia e à inovação.

O empreendedorismo rural tem conquistado cada vez mais jovens que enxergam no campo não apenas uma herança familiar, mas uma verdadeira oportunidade de crescimento e transformação.