Dia do Professor: ela ama o que faz e venceu um câncer de mama

“Eu vejo que eu ser professora é sentir um futuro maravilhoso aos meu pequenos alunos. Não consigo me ver em outra profissão”. Assim descreve o ato de aprender e ensinar, a professora Jusiara Ramos, que há 11 anos exerce as atividades de Magistério na Escola Estadual Demétrio Ribeiro.

Mas do que isso, além do amor ao que faz , Jusiara teve câncer de mama quando tinha 30 anos e diz que foi um tremendo impacto quando com no auto exame descobriu um nódulo do tamanho de um grão de arroz. – Nem sei como senti, mas acredito que seja algo de Deus, e logo partiu para o tratamento. Foram 18 sessões de químio e 30 de radioterapia.

A professora diz que o seu envolvimento em sala de aula e apoio da família e amigos ajudaram muito em seu tratamento e recuperação. Ela perdeu o cabelo e ganhou uma fortaleza em esperança de quem teria que se curar e continuar sua missão de ensinar.

A sensível e forte educadora comentou que neste mês do Outubro Rosa, conversa muito sobre a prevenção e o auto exame, em sala de aula, porque todos os alunos e os demais tem uma mulher por perto.

A pandemia nos ensinou muito e acredito, como espírita, que nada é por acaso porque precisamos aprender muita coisa para envolver nossos alunos. -O retorno presencial foi maravilhoso, com uma imensa alegria no coração. Por mais que levamos o teórico, nada como o afeto, o olhar, o nosso envolvimento com cada aluno para ajudá-los nesta construção do saber, atesta.

Passados oito anos que se curou do câncer, a professora diz que temos que nos cuidar e enfrentarmos o que vem para gente. – O meu era bem agressivo e retirei os quadrantes de uma das mamas e por benção de Deus, mesmo depois de todas a química no corpo, engravidei da minha segunda filha hoje com 4 anos, a outra tem 13.

Ela deixa a mensagem aos colegas neste Dia do Professor, “mesmo que a gente ainda não seja valorizado como merece, façamos sempre o melhor, porque ensinar é um ato de amor, somos responsáveis por passar conhecimento e muito mais: valores a quem Deus confiou para estar conosco nesta jornada de vida”.

