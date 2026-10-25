Dia do Sapateiro: a história de uma família que há gerações mantém viva uma profissão

Em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, a história da Sapataria Vargas é um desses exemplos. Desde 1927, o estabelecimento atravessa décadas de transformações econômicas, mudanças de comportamento e avanços tecnológicos, mantendo viva uma arte que exige habilidade, paciência, precisão e, acima de tudo, amor pelo trabalho.

Neste 25 de outubro, Dia do Sapateiro, a trajetória da família Vargas ganha um significado ainda mais especial. Mais do que celebrar uma profissão tradicional, a data convida a reconhecer homens e mulheres que, com ferramentas, conhecimento e mãos habilidosas, prolongam a vida dos calçados e preservam uma atividade essencial para a sociedade.

Uma história que começou em 1927

A trajetória da Sapataria Vargas começou com Dorvalino Dornelles Vargas, que, em 8 de novembro de 1927, adquiriu sua primeira máquina de costura Singer e decidiu estabelecer o próprio negócio em Alegrete.

Conforme os registros históricos publicados sobre a família, a sapataria iniciou suas atividades na esquina das ruas dos Andradas e Venâncio Aires. Anos depois, o estabelecimento mudou de endereço, acompanhando o crescimento de uma história que se consolidaria como referência na cidade.

Nascido em 20 de fevereiro de 1906, Dorvalino aprendeu o valor do trabalho desde cedo. Ao retornar a Alegrete, trabalhou com o irmão Pacifico Dornelles Vargas, que exercia os ofícios de sapateiro e barbeiro. Foi nesse ambiente que se aproximou de uma profissão que se tornaria o sustento e o legado de sua família.

Em 1931, Dorvalino transferiu a sapataria para a Rua Venâncio Aires. Em 1941, mudou novamente o estabelecimento, desta vez para a Rua dos Andradas, na esquina com a Rua General Vitorino.

A partir dali, dedicou-se à fabricação e ao conserto de calçados, produzindo modelos masculinos e femininos, botas e arreios de montaria. Com o tempo, também incorporou materiais e soluções ligados ao universo esportivo, acompanhando as novas necessidades dos clientes.

O que começou com uma máquina de costura transformou-se em uma história de perseverança, empreendedorismo e compromisso com a comunidade.

De pai para filho: o conhecimento que atravessa gerações

Uma empresa familiar não se sustenta apenas com paredes, máquinas e ferramentas. Sua verdadeira continuidade depende da transmissão de conhecimentos, valores e experiências.

Na Sapataria Vargas, esse patrimônio foi construído ao longo de décadas, com o aprendizado passado de uma geração para outra.

Após anos dedicados à profissão, Dorvalino passou as atividades aos filhos Denival Padula Vargas e Otávio Vargas, que deram continuidade ao empreendimento. A família manteve a tradição, preservando o atendimento próximo e o conhecimento acumulado na oficina.

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A história também foi marcada por homenagens e reconhecimento público. Em 2007, quando a sapataria completou 80 anos, a Câmara Municipal de Alegrete prestou homenagem à empresa. Em 2008, outras instituições e representantes da comunidade reconheceram a contribuição da família para o município.

Essas homenagens demonstram que a importância de um negócio tradicional vai além de sua atividade comercial: ela também se constrói nos vínculos estabelecidos com clientes, trabalhadores e gerações de alegretenses.

Em 2014, uma reportagem do portal Alegrete Tudo destacou a trajetória da sapataria e a continuidade do trabalho familiar, ressaltando a tradição de consertar calçados e a experiência acumulada ao longo das décadas.

Agora, a história chega à quarta geração.

Atualmente, a Sapataria Vargas é administrada por Luiz Henrique Domingues Vargas e seu filho, William Model Vargas, que mantêm o compromisso de dar continuidade ao legado iniciado por Dorvalino.

São gerações diferentes, vivendo em épocas distintas, mas unidas pelo mesmo princípio: o valor de um trabalho bem-feito.

O sapateiro na era do consumo rápido

Em um mundo marcado pela velocidade, pela renovação constante da moda e pelo consumo de produtos novos, o trabalho do sapateiro continua tendo um papel importante.

Consertar um solado, substituir um salto, reforçar uma costura ou recuperar um calçado desgastado significa oferecer uma nova possibilidade de uso a um produto que ainda tem muito a oferecer.

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Esse trabalho também dialoga com a sustentabilidade. Ao prolongar a vida útil dos calçados, o reparo pode reduzir a necessidade de substituições frequentes e contribuir para diminuir o descarte prematuro de materiais como couro, borracha e componentes sintéticos.

A prática está alinhada aos princípios da economia circular, que valorizam a manutenção, o reparo e o aproveitamento dos produtos pelo maior tempo possível.

Há, ainda, um aspecto econômico importante. Recuperar um calçado de qualidade pode ser uma alternativa mais acessível do que comprar outro equivalente, permitindo que o consumidor aproveite melhor aquilo que já possui.

Por trás de cada conserto existe, portanto, mais do que uma solução prática: existe conhecimento técnico, economia de recursos e respeito ao valor dos objetos.

Muito além de um par de sapatos

Os calçados fazem parte da rotina de todos nós. Estão presentes no trabalho, nas viagens, nas celebrações, nos encontros familiares e nos caminhos percorridos ao longo da vida.

Alguns acompanham seus donos por anos. Outros carregam lembranças de momentos que não podem ser substituídos por uma compra nova.

É nesse encontro entre utilidade e memória que o trabalho do sapateiro ganha outra dimensão.

Uma bota pode recordar uma trajetória profissional. Um sapato social pode ter participado de uma formatura ou de um casamento. Um calçado antigo pode representar uma conquista, uma herança de família ou simplesmente o conforto de algo que já se ajustou perfeitamente aos pés.

Recuperar esses objetos é, muitas vezes, preservar parte de uma história pessoal.

Além disso, o conhecimento do sapateiro permite realizar ajustes e reparos que contribuem para melhorar o encaixe e o conforto dos calçados, respeitando as necessidades de cada cliente.

É uma profissão que combina experiência, observação e habilidade manual — competências construídas com anos de prática.

Uma tradição que pertence também a Alegrete

A história da Sapataria Vargas não pode ser contada apenas pela sucessão de seus administradores ou pela passagem do tempo.

Ela também está nas lembranças dos clientes, nas conversas de balcão, nas ferramentas utilizadas durante décadas e nos calçados que voltaram para casa depois de passar pelas mãos de seus profissionais.

Em uma cidade como Alegrete, onde a memória das famílias e dos empreendimentos tradicionais faz parte da identidade local, a continuidade de uma empresa por tantas gerações representa um elo entre passado, presente e futuro.

A sapataria acompanhou mudanças no comércio, nos hábitos de consumo e na maneira de produzir e utilizar calçados. Mesmo assim, conservou a essência de seu ofício: recuperar, reparar e dar continuidade àquilo que ainda pode ser aproveitado.

É também uma história sobre a dignidade do trabalho. Sobre a importância de aprender com quem veio antes, aperfeiçoar a técnica e transmitir o conhecimento a quem dará os próximos passos.

25 de outubro: uma homenagem a quem cuida dos nossos caminhos

O Dia do Sapateiro é celebrado em 25 de outubro, data tradicionalmente associada a São Crispim e São Crispiniano, considerados padroeiros dos sapateiros.

Segundo a tradição cristã, os dois irmãos viveram no século III e exerceram o ofício de sapateiro enquanto difundiam sua fé. A história dos santos tornou-se símbolo de dedicação, trabalho e solidariedade, valores frequentemente associados à profissão.

Neste dia, a homenagem se estende aos profissionais das pequenas oficinas, aos artesãos, aos trabalhadores da indústria calçadista e a todos que mantêm vivo o conhecimento relacionado à fabricação e ao reparo de calçados.

Em Alegrete, a Sapataria Vargas representa essa tradição de maneira singular. São quase cem anos de uma história iniciada por Dorvalino Dornelles Vargas e mantida viva, hoje, por Luiz Henrique Domingues Vargas e William Model Vargas, na quarta geração da família.

O tempo mudou as máquinas, os materiais, a moda e os hábitos dos consumidores. Mas a essência do ofício permanece: transformar habilidade em serviço, trabalho em sustento e tradição em legado.

Porque há histórias que não se medem apenas pelos anos de existência, mas pelas marcas que deixam na vida das pessoas.

A Sapataria Vargas não conserta apenas calçados. Há gerações, ajuda a preservar histórias, a valorizar o trabalho e a manter viva uma tradição que continua caminhando com Alegrete.

Uma homenagem a todos os sapateiros: profissionais que, com dedicação e habilidade, ajudam a sustentar os passos de tantas gerações.