Dia do Soldado: Alegrete reúne uma das maiores estruturas militares do Rio Grande do Sul

O Dia do Soldado, celebrado nesta terça-feira (25), foi marcado em Alegrete por uma solenidade oficial realizada pelo 10º Batalhão Logístico (10º B Log). A cerimônia reuniu representantes das organizações militares que integram uma das maiores guarnições do Exército Brasileiro no Rio Grande do Sul e destacou não apenas a tradição e os valores da carreira militar, mas também a importância da presença das Forças Armadas para a formação de jovens e para a economia do município.

Alegrete reúne cinco organizações militares do Exército, formando uma estrutura de grande relevância regional: o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, o 10º Batalhão Logístico, a 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, a 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada e o Hospital de Guarnição de Alegrete. Juntas, essas unidades representam um efetivo de aproximadamente 2 mil militares da ativa.

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A dimensão da presença militar no município, no entanto, vai além do efetivo que atualmente está em serviço. Segundo o comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e comandante da Guarnição de Alegrete, coronel Anderson Félix, cerca de 400 militares que passaram para a reserva escolheram permanecer na cidade com suas famílias.

Essa presença tem reflexos diretos na economia local. De acordo com o comandante, considerando militares da ativa, integrantes da reserva e pensionistas, aproximadamente R$ 15 milhões são injetados mensalmente na economia de Alegrete por meio da massa salarial vinculada à comunidade militar.

Para o coronel Félix, a influência do Exército também se estende à formação dos jovens que ingressam anualmente nas fileiras da instituição. Além da preparação profissional e militar, a experiência contribui para o desenvolvimento de valores como disciplina, responsabilidade e liderança.

“A vida militar ajuda a aprimorar o jovem cidadão que ingressa anualmente nas fileiras do Exército aqui na cidade. Muitos passam a ser ilustres cidadãos, ocupando posições de liderança na comunidade”, destacou.

Outro aspecto ressaltado pelo comandante é uma característica que diferencia Alegrete de outras guarnições militares. Segundo Félix, trata-se da maior guarnição do Estado que tem um coronel como comandante de guarnição. Nas demais estruturas de porte semelhante, o comando é exercido por um general.

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“Essa é a maior guarnição militar que possui como comandante de guarnição um coronel. Todas as demais possuem um general no comando”, explicou.

A declaração também ganhou um tom pessoal. O comandante destacou a relação construída entre os militares e a comunidade alegretense, especialmente para aqueles que deixam suas cidades de origem para servir no município.

“É um orgulho estar com o comando e morar nesta cidade de pessoas acolhedoras. Para nós e tantos outros que vêm de outros estados, isso é muito importante, pois estamos longe de nossas famílias de origem e aqui nos sentimos respeitados e abraçados”, afirmou.

A comemoração do Dia do Soldado, portanto, serviu para homenagear os homens e mulheres que integram as Forças Armadas e, ao mesmo tempo, evidenciar a dimensão da presença militar em Alegrete. Mais do que unidades instaladas no município, a comunidade militar representa uma parcela significativa da população, participa da formação de novas gerações e mantém uma relação histórica com a cidade.

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A data, porém, não se limita aos militares que integram a Guarnição de Alegrete. O Dia do Soldado também é uma oportunidade para reconhecer todos os profissionais que vestem farda e dedicam suas vidas ao serviço da comunidade.

Em Alegrete, a homenagem se estende aos soldados e demais integrantes da Brigada Militar, que atuam diariamente na segurança pública, no policiamento ostensivo e na proteção da população, e aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, responsáveis por missões que envolvem prevenção, salvamento, combate a incêndios, atendimento a emergências e proteção da vida e do patrimônio.

Assim, neste 25 de agosto, a homenagem alcança os soldados do Exército Brasileiro, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, além de todos aqueles que já passaram pela atividade e hoje integram a reserva ou seguem contribuindo com a comunidade.

A todos os soldados de Alegrete, o reconhecimento pelo compromisso, pela disciplina e pela dedicação ao serviço. Diferentes fardas, diferentes missões, mas o mesmo propósito: servir e proteger.