Celebrado em 27 de novembro, o Dia do Técnico e do Engenheiro de Segurança do Trabalho chama a atenção para a importância de profissionais que atuam diariamente na prevenção de acidentes, na promoção da saúde e na garantia de condições mais seguras nos ambientes profissionais. Em Alegrete, a data também é uma oportunidade para valorizar quem trabalha na proteção dos trabalhadores e na conscientização sobre a segurança no exercício das mais diversas atividades.

A comemoração faz referência à sanção da Lei nº 7.410, em 27 de novembro de 1985, que regulamentou oficialmente as profissões de Técnico e Engenheiro de Segurança do Trabalho no Brasil.

Presentes em diferentes setores da economia, esses profissionais desempenham um papel fundamental na preservação de vidas. Sua atuação vai além da fiscalização: envolve orientação, planejamento, identificação de riscos e desenvolvimento de medidas capazes de evitar acidentes e doenças ocupacionais.

Em Alegrete, município que reúne atividades ligadas ao comércio, à construção civil, à indústria, à prestação de serviços e ao setor agropecuário, a segurança do trabalho representa uma necessidade permanente. Cada atividade profissional possui riscos específicos, exigindo acompanhamento técnico, capacitação e cumprimento das normas de proteção.

Entre as principais atribuições desses profissionais estão a avaliação das condições de segurança e salubridade dos ambientes de trabalho, a identificação de situações de risco, a orientação sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e coletivos, além da realização de treinamentos e da investigação de acidentes.

Embora atuem de forma integrada, técnicos e engenheiros possuem atribuições específicas. O Técnico de Segurança do Trabalho acompanha de perto as rotinas das empresas, realiza inspeções, orienta trabalhadores e verifica o cumprimento das medidas preventivas. Já o Engenheiro de Segurança do Trabalho atua também no planejamento, na coordenação e na supervisão de serviços especializados, desenvolvendo soluções técnicas para reduzir riscos ocupacionais.

A data reforça que investir em segurança do trabalho não significa apenas cumprir exigências legais, mas demonstrar respeito à vida, à saúde e à dignidade de quem movimenta a economia e contribui diariamente para o desenvolvimento de Alegrete.

Mais do que uma homenagem, o 27 de novembro é um momento para reconhecer a dedicação desses profissionais e lembrar que ambientes de trabalho seguros são resultado de conhecimento técnico, responsabilidade, prevenção e compromisso coletivo.