Dia do Trabalhador: como vivem os alegretenses que trabalham fora do Rio Grande do Sul

A reportagem do PAT buscou enfatizar aqueles trabalhadores que mesmo longe da sua terra natal trazem o sustento para suas famílias e são motivos de muito orgulho pela bravura de enfrentar uma rotina diferente.

Uma das rotinas escolhidas nesta reportagem, foi a dos servidores de uma empresa que trabalha com serviços de silo. Os alegretenses, desta vez, estão em Primavera do Leste, no Estado do Mato Grosso e irão passar longe do Baita Chão o Feriado Nacional.

A rotina dos servidores é bem atípica. Ao saírem de Alegrete, demoram cerca de dois dias para chegarem ao seu local de trabalho, rompendo fronteiras distantes do Rio Grande do Sul. No ambiente de trabalho, a parceria de mais de dez servidores executam seus serviços que vão desde a montagem e análise dos silos até a vedação e pintura das estruturas.

Ao fim do expediente no período da tarde, é a hora de entrar em contato com os familiares que ficaram em Alegrete e o telefone e as redes sociais, são os principais meio de contato para manter a comunicação ao longo dos dias. A roda de chimarrão relembra um pouco dos campos gaúchos e da rotina tipicamente alegretense.

Após quarente dias, os servidores retornam para suas casas com o sentimento de dever cumprido e com muita saudade dos familiares e de alguns costumes típicos da terra, como o bom churrasco e demais pratos e atividades dos gaúchos. Após quinze dias em suas residências, é hora de voltar e encarar mais uma bateria de trabalho por mais quarenta dias em outro Estado e assim, e assim os alegretenses fazem do seu trabalho uma longa rotina de sustento.

Essa é uma das história que mostram a força dos trabalhadores e seu empenho em levar o melhor a suas famílias e a dedicação mesmo em outros estados. Feliz Dia do Trabalhador a todos e aproveitem essa data da melhor forma possível.