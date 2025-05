Dia do Trabalhador: dos protestos aos churrascos de comemorações o que restou da data

Com o passar do tempo, e especialmente com a influência de Getúlio Vargas, a data passou a ser marcada por desfiles, comícios e festas, com o governo aproveitando para anunciar benefícios aos trabalhadores e promover uma imagem de apoio à classe operária. Conforme a história das comemorações no início (final do século XIX – início do século XX), a comemoração do 1º de maio surgia como um protesto contra as condições de trabalho precárias, com trabalhadores organizando greves e manifestações para reivindicar melhores condições de trabalho.

Já Getúlio Vargas transformou o 1º de maio em um dia de celebração pública, com desfiles, comícios e anúncios de benefícios aos trabalhadores, buscando fortalecer sua imagem como defensor dos direitos da classe trabalhadora. Depois da Era Vargas, a data continuou a ser marcado por desfiles e festas, mas também por manifestações e comícios sindicais, onde os trabalhadores reivindicavam seus direitos e lutavam por melhores condições de trabalho. Entre as características das comemorações as manifestações e comícios. Protestos e comícios eram comuns no início, com trabalhadores reivindicando seus direitos. Também ocorriam desfiles e festas. Mas com o passar do tempo, os desfiles e festas se tornaram mais comuns, com o governo e os sindicatos promovendo eventos públicos para comemorar a data. O governo costumava anunciar benefícios aos trabalhadores no 1º de maio, buscando fortalecer sua imagem de apoio à classe operária.

O 1º de maio também é um dia de luta por direitos, com trabalhadores se manifestando contra a exploração e buscando melhores condições de trabalho.

Em Alegrete, o historiador Márcio Sonego publicou artigos de pesquisas relevante quanto às comemorações desta data na cidade. Ele conta que encontrou informações que no ano de 1939, o jornal Gazeta de Alegrete relatou que as classes trabalhistas da cidade realizaram várias ações e festividades comemorativas alusivas ao 1° de Maio. A União Operária realizou sessão solene na sua sede, onde compareceu o prefeito, Alexandre Lisboa. Também no decorrer do dia, os trabalhadores organizaram diversas provas desportivas, sendo que a noite, como encerramento dos festejos comemorativos, foi levado a efeito no amplo salão do Colosseo, um animado festival artístico, ao qual participaram inúmeros integrantes da classe Operária alegretense.

Também muitos trabalhadores vinculados ao Círculo Operário Alegretense desfilaram pelas ruas em comemoração à data. Sonego explica que era uma prática também, as entidades operárias promoverem festividades, quermesses e realizavam assembleias no dia 1 de maio, com o intuito de eleger as novas diretorias.

No município, no final do século XIX, foi a primeira vez que o 1º de Maio foi comemorado. No livro “Uma história operário-sindical de Alegrete,a do alegretense Anderson Pereira Correa, fala sobre a formação da classe operária alegretense e reflete muito sobre o Dia do Trabalhador.

As manifestações operárias no Dia do Trabalhador no período da República Velha em Alegrete (1889-1930). Em 1º de maio de 1898, a imprensa alegretense, no jornal Gazeta de Alegrete , noticiou a seguinte nota: “Festa dos Operários”. O evento seria uma inauguração dos “Salões da Sociedade “Mútua Proteção”. Na mesma edição, um artigo reverenciava aquele que seria o dia consagrado à união e festividade dos trabalhadores , de todas as classes do mundo civilizado. Festas que não traduzem a satisfação e a alegria, mas que sintetizam um solene protesto contra a falta de igualdade e o exclusivismo em que são mantidas as classes produtoras.

Num passado distante, as pomposas comemorações com grandes churrascos no Dia do Trabalhador cessaram. Atualmente as festas do Dia do Trabalhador, celebradas a 1 de maio, até incluem manifestações sindicais, comícios, atos públicos e atividades culturais. Mas, especificamente passaram a ser um dia de descanso. Em muitos países, a data é comemorada com festivais culturais, música, dança e comida tradicional, com líderes sindicais e políticos a destacar questões trabalhistas.

No município, a União Operário promove uma movimentação em frente a sede da entidade. Com a quadra da rua fechada, o espaço será disponibilizado para os trabalhadores assarem seu churrasco. Entidades sindicais não anunciaram atividades, e algumas apenas publicaram mensagens relativas a data.