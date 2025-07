Dia dos Avós reforça importância da convivência entre gerações

A data, que tem origem na tradição católica em referência a Sant’Ana e São Joaquim — avós de Jesus Cristo —, tornou-se uma ocasião para valorizar o papel afetivo, social e cultural exercido pelos avós dentro das famílias brasileiras.

Em cidades do interior, como Alegrete, os avós ocupam posição central na manutenção dos vínculos familiares e na transmissão de saberes. Seja contando histórias, perpetuando tradições regionais ou ajudando na criação dos netos, eles representam uma conexão viva entre passado e presente.

Papel ativo nas famílias

Com o avanço da expectativa de vida, os avós têm assumido um papel cada vez mais ativo na sociedade. Em muitas famílias, especialmente nas regiões onde o custo de vida é elevado ou há falta de creches e apoio institucional, eles são os principais cuidadores das crianças enquanto os pais trabalham.

Segundo dados do IBGE, cerca de 7% das crianças brasileiras vivem com os avós — número que cresce quando considerados arranjos familiares mais amplos. Além do suporte cotidiano, os avós ainda contribuem com orientações baseadas em experiência e afeto, promovendo segurança emocional e laços afetivos duradouros.

Tradição e identidade cultural

Em Alegrete, a presença dos avós também está ligada à preservação da identidade cultural. Muitos deles nasceram e cresceram no campo, onde aprenderam tradições gaúchas que hoje repassam aos netos: o preparo do chimarrão, a culinária típica, os bailes de CTG, os ditados regionais e o respeito à lida campeira.

Essa convivência entre gerações ajuda a preservar costumes que, de outro modo, poderiam se perder diante da velocidade das transformações urbanas e tecnológicas. Em muitas casas, ainda se mantém o hábito do almoço aos domingos com toda a família reunida — uma tradição que os avós fazem questão de manter viva.

Avós conectados e engajados

O perfil do idoso também mudou. Muitos avós estão conectados às redes sociais, participam de grupos de convivência da terceira idade, fazem cursos online e mantêm uma rotina ativa. É comum encontrar avós envolvidos em ações comunitárias, atividades esportivas, projetos culturais e até iniciativas empreendedoras.

A longevidade, aliada ao envelhecimento saudável, tem permitido que esses cidadãos continuem sendo protagonistas da própria história. Mais do que cuidadores, os avós se mostram participativos, atualizados e com papel relevante também fora do núcleo familiar.

Celebração e reconhecimento

O Dia dos Avós é uma oportunidade para celebrar o carinho, o cuidado e a dedicação dessas figuras tão importantes na estrutura familiar e social. Mais do que lembranças ou presentes, o que muitos avós valorizam é o tempo de qualidade com os netos e o reconhecimento de sua trajetória.

Em meio a uma sociedade que valoriza o novo e o veloz, a sabedoria tranquila e o acolhimento dos avós lembram que o afeto e a memória também são formas de resistência.