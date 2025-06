Dia dos namorados está chegando, e no Quiero Café não será apenas um dia, será uma semana dos namorados!

Do dia 9 ao dia 13, o Quiero espera você e seu Amor, para você desfrutar dos melhores momentos ao lado do seu par, com direito a mesa com decoração personalizada para o casal, cardápio pensado e desenvolvido especialmente para esse momento, além do excelente atendimento que você já conhece.

Além de combos promocionais de café da manhã, para você surpreender a pessoa amada, ou então ter aquele momento especial no café da manhã. E não para por ai, especialmente dia 12 ao meio dia, terá violino ao vivo, e a noite com música ao vivo!

E com esse friozinho, música ao vivo, ambiente romântico e aconchegante, nada melhor que uma taça de vinho não é? Pensando em cada detalhe o Quiero está dando 30% de desconto na taça de vinho.

Faça já a sua reserva pelo WhatsApp do QUIERO 55 999810999, e não perca tempo, pois as reservas são limitadas.