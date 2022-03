Dia internacional da Felicidade terá comemoração este ano em Alegrete

O Dia Internacional da Felicidade é comemorado anualmente em 20 de março e conhecido mundialmente, pelo objetivo de promover a felicidade e alegria entre os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades.

Em Alegrete, a 1ª edição vai contar com uma grande programação. A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, em parceria com a Aliança das Mulheres que Amam Alegrete (AMAALEGRETE), Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Diretoria de Cultura e Sesc, promove uma série de atividades destinadas às mulheres alegretenses no Parque Rui Ramos (Patinhos), das 15h30 às 18h30. Haverá apresentações musicais, exercícios físicos, Feirinha da Felicidade (inscritos no Brick da Praça), Recanto da Leitura, Pegue e Leve da Biblioteca Mario Quintana.

A Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, destacou a importância do evento em um momento em que estamos presenciando uma guerra. Ela pontua que a felicidade é muito subjetiva e para cada um tem um significado, entretanto, acredita que a programação para toda família, vai proporcionar muita serotonina.

“A vida é feita de situações e momentos distintos e cada um deles requer um tipo de emoção e sentimento. É lógico que diante das perdas de vidas humanas (próximas ou não) de uma forma tão dramática como a que vivemos, não há como não ficar triste indignado e até revoltado, mas a vida não é só isso”, destaca.

O evento terá apresentação musical, atividades físicas, recanto da leitura e Pegue e Leve da Biblioteca Mario Quintana. A comunidade alegretense está convidada a levar bolas, brinquedos lanches, cadeiras, colchonetes entre outros para uma tarde de muita felicidade.