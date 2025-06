Dia Mundial da Bicicleta: o meio de transporte que beneficia o meio ambiente e a sua saúde

Em Alegrete, esse meio de transporte é bastante utilizado por trabalhadores e por pessoas adeptas das pedaladas esportivas (de competição) e de lazer. Com três espaços exclusivos para ciclistas na cidade, quem utiliza a bicicleta ainda reivindica mais segurança no trânsito, já que os acidentes envolvendo atropelamentos de ciclistas são frequentes. Só nesta semana, dois casos foram registrados.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A data foi criada para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e saudável, contribuindo para um mundo mais verde e ativo, já que é um veículo de duas rodas e não poluente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Alegretense Diulle Colombo pedalado grávida do seu terceiro filho

O uso da bicicleta no mundo

Japão

No Japão, aproximadamente 56,9% da população utiliza a bicicleta com frequência. Como as distâncias entre os locais costumam ser curtas, muitas pessoas optam por esse meio de transporte. Estima-se que mais de 10 milhões de bicicletas sejam vendidas anualmente, e cerca de 15% da população as utiliza para ir ao trabalho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Holanda

Um país que não poderia faltar nesta lista, pois é conhecido como a capital mundial da bicicleta. Estima-se que existam mais de 18 milhões de bicicletas na Holanda e que cerca de 45% da população deixa o carro na garagem para se locomover de bicicleta. Além disso, o país possui leis específicas para proteger os ciclistas, e o número de ciclovias e estacionamentos para bikes cresce a cada ano.

China

Outro exemplo bastante conhecido de um país que faz amplo uso das bicicletas. Estima-se que a China tenha mais de meio bilhão de bicicletas, o que corresponde a cerca de 37,2% da população. Aproximadamente 3 em cada 10 pessoas preferem usar a bicicleta em vez de veículos motorizados. Em um país com uma população tão grande, o uso da bicicleta contribui significativamente para a redução dos congestionamentos.

Bélgica

Na Bélgica, as bicicletas são muito valorizadas e consideradas uma extensão do lar. Segundo levantamentos, cerca de 48% da população utiliza a bicicleta, ou seja, entre 4 e 5 em cada 10 pessoas a usam como meio de transporte ou para a prática esportiva.

Suíça

Cerca de 10% das viagens diárias na Suíça são feitas de bicicleta. Com uma população em torno de 7 milhões de habitantes, o país possui aproximadamente 3,8 milhões de bicicletas, demonstrando a forte presença desse meio de transporte no cotidiano dos suíços.