Dia Mundial da Prematuridade alerta para os cuidados no pré-natal

O bebê é considerado prematuro, segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), quando nasce antes das 37 semanas de gestação. Essa foi a principal causa de mortalidade infantil em todo o mundo, segundo a organização.

O ponto alto da campanha ‘Novembro Roxo’ desse ano, é a separação zero entre mãe e bebê prematuro. A ideia é alertar sobre o crescente número de partos prematuros, os fatores de risco, e informar a respeito das consequências do nascimento antecipado do bebê para a família e a sociedade.

O roxo foi escolhido porque simboliza a sensibilidade e a individualidade, características peculiares aos prematuros.

Em 12 anos, o serviço da UTI Neonatal de Alegrete atendeu centenas de pequenas vidas que foram salvas pela equipe da Neo – alguns com 500 gramas que cabiam na palma de uma mão.

A chefe do serviço, Pediatra Marilene Campagnolo, destaca o trabalho de todos os colegas pela eficiência em atender prematuros de Alegrete e de outras cidades da Região. Dra Marilene acrescenta que os dez leitos estão ocupados e, a maioria são bebês de Alegrete. Ela destaca a importância do pré-natal.

A equipe conta com 9 médicos, 10 enfermeiros, 24 técnicos de enfermagem,uma fisioterapeuta neonatal, uma fonoaudióloga neonatal, psicóloga e assistente social.