Dia Mundial de Prevenção do Suicídio | Quando a dor não aparece, o desafio é perceber os sinais

10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, data que concentra ações de conscientização em diferentes países e dá ainda mais visibilidade ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à prevenção do suicídio e à promoção dos cuidados com a saúde mental. Em 2026, a campanha reforça uma mensagem direta à população: “Se precisar, peça ajuda!”.

Em Alegrete, a data ganha importância diante dos dados registrados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números oficiais revelam um cenário que exige atenção permanente: em 2025, foram registradas 123 notificações de tentativas de suicídio no município. No mesmo ano, foram contabilizados cinco óbitos por suicídio, todos de pessoas do sexo masculino.

Em 2026, até o período de referência dos dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados oito óbitos por suicídio. Segundo a pasta, todos ocorreram na zona urbana de Alegrete e tiveram como vítimas pessoas do sexo masculino.

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O sofrimento psíquico nem sempre faz barulho. Muitas vezes, aparece em silêncio, em uma mudança de comportamento, em uma crise que a família não sabe como interpretar ou em um pedido de ajuda que chega depois de muito tempo. Em Alegrete, os números oficiais da saúde revelam a dimensão de um problema que exige atenção permanente.

Os números não devem ser interpretados isoladamente. Eles fazem parte de um cenário mais amplo de demandas relacionadas à saúde mental que chega diariamente aos serviços públicos do município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a rede de atendimento identifica demandas relacionadas a ansiedade, depressão, sofrimento psíquico e crises de saúde mental, além de situações envolvendo o uso problemático de álcool e outras drogas.

Também estão presentes situações de vulnerabilidade social, familiar e econômica, que podem agravar o sofrimento e dificultar o acesso a redes de proteção.

O atendimento não se restringe a uma faixa etária. Crianças, adolescentes, adultos e pessoas em diferentes condições de vulnerabilidade fazem parte do público acompanhado pela rede municipal.

É nesse contexto que a saúde mental deixa de ser apenas uma questão individual e passa a ser também uma questão de saúde pública.

A resposta do município está estruturada na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que reúne diferentes serviços e profissionais para acolher, acompanhar e tratar pessoas em sofrimento mental.

Entre as ações desenvolvidas estão o acolhimento, acompanhamento multiprofissional, atendimento a situações de crise, acompanhamento de pessoas com transtornos mentais e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, além de atividades terapêuticas e iniciativas de promoção e prevenção.

Em Alegrete, a rede conta com serviços especializados como CAPS II, CAPS AD e CAPSi, além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros pontos da rede de atenção.

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A lógica, segundo a Secretaria, é oferecer cuidado de forma integral e humanizada, articulando diferentes serviços conforme a necessidade de cada pessoa.

Setembro Amarelo reforça a importância da prevenção

É durante o mês de setembro que a discussão ganha maior visibilidade com o Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro, instituído como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, é um dos principais momentos de mobilização da campanha.

Em Alegrete, as ações incluem atividades de sensibilização da comunidade e divulgação dos serviços onde a população pode buscar atendimento.

A mensagem central em 2026 é direta: “Se precisar, peça ajuda!”. A proposta é estimular que pessoas em sofrimento reconheçam a necessidade de apoio e procurem ajuda, além de reforçar a importância de familiares, amigos e pessoas próximas estarem atentos aos sinais.

A prevenção passa pela capacidade de perceber sinais de sofrimento, acolher sem julgamento e encaminhar a pessoa para atendimento profissional quando necessário.

Onde buscar ajuda em Alegrete

Quem estiver enfrentando sofrimento emocional, pensamentos relacionados à morte ou ao suicídio, crises de saúde mental ou problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas deve procurar um serviço da Rede Municipal de Saúde.

Entre os serviços disponíveis estão:

CAPS II

CAPS AD

CAPSi

Unidades Básicas de Saúde

Demais serviços da rede municipal de atenção à saúde.

Em situações de emergência, a orientação é procurar imediatamente um serviço de urgência e emergência ou acionar o SAMU pelo telefone 192.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os números têm finalidade epidemiológica e são utilizados para o planejamento das políticas públicas.

A divulgação de informações relacionadas ao suicídio, portanto, precisa ser feita com responsabilidade. Dados estatísticos ajudam a dimensionar o problema e orientar políticas públicas, mas não contam sozinhos a história de quem está por trás deles.

Por isso, a identificação precoce dos sinais de sofrimento e o acesso oportuno aos serviços de saúde são considerados fundamentais para a prevenção.

Há uma diferença importante entre informar sobre o suicídio e simplesmente noticiar uma morte. A primeira abordagem busca compreender o fenômeno, apresentar dados, ampliar a informação e mostrar caminhos para quem precisa de ajuda.

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Nesse sentido, os números registrados em Alegrete funcionam menos como uma sentença e mais como um chamado à atenção.

Em uma cidade onde 123 tentativas de suicídio foram notificadas em um único ano e onde o número de mortes registradas em 2026 já supera o observado no ano anterior, falar sobre saúde mental não pode ser assunto de apenas um mês.

A prevenção começa antes da crise. E, muitas vezes, começa quando alguém decide perguntar: “Você está bem?”