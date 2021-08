O Dia Nacional do Campo Limpo, instituído no calendário brasileiro em 18 de agosto, por meio da Lei Federal 11.657 de 16 de abril de 2008, foi realizado na quarta-feira, 18, na Comunidade São Pedro, Paróquia São José.

Com proposta adequada ao contexto pandêmico, em 2020 e agora em 2021, foi efetivada uma ação solidária a partir do tema Responsabilidade para agir e conservar”, a inciativa contou com a entrega de 2.800 quilos de alimentos aos projetos sociais da Paróquia São José e da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora.

As coordenações da Pastoral Social e do Projeto “Mãos Dadas” farão a entrega das cestas básicas às famílias cadastradas a partir desta semana.

De acordo com o responsável da Central de Recebimento de Embalagens de Alegrete, Luiz Augusto Figueira, a proposta é celebrar a data ajudando quem mais precisa, além de apoiar iniciativas sociais de nosso município.

Entidades locais foram beneficiadas com a ação

O inPEV é a entidade gestora do Sistema Campo Limpo (SCL), que é um programa de logística reversa de embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas. O Dia Nacional do Campo Limpo mobiliza mais de um milhão de pessoas em todo o país e a celebração da data é realizada pelas unidades de recebimento de embalagens vazias, com apoio do inpEV, seus associados fabricantes de defensivos agrícolas, entidades representativas do setor, organizações públicas e privadas, além de outros apoiadores locais.